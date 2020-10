Hoa Viên Bình An - lựa chọn đầu tư với lợi nhuận cao và nhiều lợi ích

Sản phẩm tại Hoa Viên Bình An với nhiều ưu đãi đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng

Được triển khai tại vị trí đắc địa xã Bình An, huyện Long Thành (Đồng Nai), Hoa Viên Bình An trong tương lai sẽ trở thành lựa chọn sáng giá nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bất động sản công viên nghĩa trang cho khu vực TP.HCM và “thành phố sân bay” Long Thành.

Khách hàng tại TP.HCM cũng sẽ không mất nhiều thời gian để đến Hoa Viên Bình An khi chỉ cần 30-40 phút di chuyển thông qua cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Vị trí đắc địa của Hoa Viên Bình An

Chính vì tiềm năng này, không có gì khó hiểu khi Hoa Viên Bình An đã được số lượng lớn khách hàng chọn lựa và đồng thời cũng nhận được đánh giá cao từ những chuyên gia đầu tư bất động sản công viên nghĩa trang. Chủ đầu tư cũng từ đó mà có thêm động lực cùng cơ sở để mang đến nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, chủ đầu tư Hoa Viên Bình An đã mở bán phân khu liền kề chùa Vĩnh Nghiêm vào thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10.2020. Bên cạnh đó, những chính sách ưu đãi “chưa từng xuất hiện” trên thị trường cũng đã được tung ra như việc tặng kèm mỗi sản phẩm một gói bảo hiểm nhân thọ mệnh giá tối thiểu 5 tỉ đồng và chính sách trả chậm lên đến 50 năm.

Về lý do mang đến những chính sách ưu đãi này, bà Đinh Thị Ngọc Sương - Giám đốc kinh doanh Hoa Viên Bình An cho biết: “Chúng tôi hiểu được niềm tin của khách hàng dành cho Hoa Viên Bình An và luôn đặt sự hài lòng của họ làm mục tiêu để hướng đến. Việc sở hữu một nơi an nghỉ được chăm sóc chu đáo, bao quanh bởi cảnh quan thanh bình là ước nguyện của rất nhiều bậc cao niên và thế hệ con cháu cũng mong muốn mua được một mộ phần như vậy cho đấng sinh thành. Vì vậy với chính sách trả chậm 50 năm, chúng tôi muốn tạo thêm điều kiện để khách hàng gặp khó khăn tài chính có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm hơn. Đồng thời, gói bảo hiểm mệnh giá 5 tỉ đồng cũng là yếu tố đặc biệt giúp cho khách hàng loại trừ tuyệt đối nỗi lo về tài chính khi mua sản phẩm tại Hoa Viên Bình An”. Chương trình khuyến mãi này đã khiến nhiều khách hàng cũng như chuyên gia bất động sản bất ngờ khi đây là lần đầu tiên một dự án tung ra những ưu đãi giá trị và thiết thực như vậy trên thị trường. Đây cũng sẽ là chất xúc tác biến Hoa Viên Bình An trở thành tâm điểm của phân khúc công viên nghĩa trang trong thời gian tới.

Hoa Viên Bình An sở hữu vẻ đẹp mang đậm văn hóa Phật giáo Việt Nam

Theo chia sẻ của đa số khách hàng, chất lượng vượt trội về mọi mặt chính là lý do họ biết đến cũng như quyết định mua mộ phần tại Hoa Viên Bình An. Sự vượt trội đó đã được minh chứng khi dự án trở thành đại diện tại Việt Nam được công nhận là thành viên của Tổ chức quản trang quốc tế NFDA, có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ. Điểm mạnh đầu tiên của Hoa Viên Bình An là chất lượng về hạ tầng, cảnh quan của dự án, trong đó các công trình đền - chùa và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 18m mang đến vẻ đẹp cổ kính, thanh tịnh. Dòng suối Thanh Long dài 1km, hồ cá koi và các bóng cây sala linh thiêng cũng tạo nên cảm giác đầy sức sống khi được gần gũi với thiên nhiên. Tất cả khách hàng khi tham quan Hoa Viên Bình An đều không khỏi trầm trồ trước mỹ cảnh sắc sảo, mang đậm dấu ấn truyền thống dân tộc tại nơi đây.

Tiếp theo là chất lượng về dịch vụ tại Hoa Viên Bình An, tự tin là đơn vị mang đến hệ thống dịch vụ mai táng chu đáo, chuyên nghiệp bậc nhất. Đây cũng là dự án đầu tiên áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý nghĩa trang và cung cấp dịch vụ chăm sóc mộ phần trọn gói. Sự hiện đại, thông minh cũng hiện hữu trong trung tâm hỏa táng không khói, không mùi tại dự án, công nghệ này không những mang đến mỹ quan cho Hoa Viên Bình An mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Hoa Viên Bình An là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư thời điểm hiện tại

Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp không ít biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những dự án công viên nghĩa trang chất lượng như Hoa Viên Bình An đã xuất hiện như một làn gió mới, tạo thêm lựa chọn hợp lý cho nhà đầu tư. Hiện tại loại hình bất động sản này được đánh giá là có khả năng sinh lợi nhuận cao ở mức 15-20%/năm và Hoa Viên Bình An với nhiều chính sách ưu đãi hiếm có ở Việt Nam hứa hẹn sẽ là dự án mang lại nhiều giá trị bậc nhất cho khách hàng.