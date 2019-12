Hơn 5 tấn đồ cũ đã được Co.op Smile quyên góp vào dịp cuối năm

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng 100 Cửa tiệm hạnh phúc và xuất phát từ mong muốn hoàn thành tốt sứ mệnh là điểm kết nối lan tỏa niềm vui, 100 cửa hàng Co.op Smile tại TP.HCM đã đồng loạt khởi động chương trình “Tặng quần áo cũ, chia sẻ niềm vui” từ ngày 29.11.2019. Sau hơn 2 tuần tổ chức, chương trình đã thu hút hàng ngàn lượt đóng góp quần áo cũ từ những tấm lòng hảo tâm.

Chỉ trong 6 ngày đầu tiên, ban tổ chức đã tiếp nhận 300 kg quần áo cũ. Tính đến ngày 15.12.2019, con số này tăng lên gần 5 tấn. Đối tượng quyên góp không chỉ là khách hàng đến mua sắm tại Co.op Smile và dân cư ở khu phố, mà nhiều người biết đến chương trình thông qua các phương tiện truyền thông hoặc người thân, bạn bè cũng liên tiếp gửi đồ cũ đến cửa hàng.

“Tôi quyên góp ủng hộ mấy món đồ còn khá mới, với mong muốn sẽ giúp những người lao động khó khăn, người nghèo có thêm tấm áo mặc hằng ngày, để họ bớt lo nghĩ hơn về chi phí sinh hoạt”, chị Bảo Trâm - cư dân ngụ tại quận 7 chia sẻ.

Qua hoạt động này, Co.op Smile trở thành điểm trung gian giữa những người mong muốn được cho đi và những người cần nhận được. Đối với những hoàn cảnh khó khăn, món quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm an ủi rất lớn, đặc biệt trong dịp tết đến xuân về.

Sau khi thu nhận, chọn lọc và đóng gói, Co.op Smile đã trao tận tay 1 tấn quần áo cũ cho Công đoàn của Tập đoàn dệt may Việt Nam. Trong buổi trao tặng này, Tổng công ty may Việt Thắng (thuộc Tập doàn dệt may Việt Nam) – nơi có hơn 6.000 người lao động phổ thông đang làm việc - đã nhận và quyên tặng cho phiên chợ cuối năm do công đoàn tổ chức. Tại đây, Co.op Smile có gian đồ miễn phí và đã trao lại cho công nhân thông qua ngày hội chăm lo đời sống công nhân dịp tết của công ty.