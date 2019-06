Hưởng ứng Ngày sữa thế giới, Vinamilk tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam vươn cao

Từ năm 2001, ngày 1.6 mỗi năm đã được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) lựa chọn làm Ngày Sữa thế giới, nhằm ghi nhận những đóng góp của ngành sữa đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội trên toàn cầu cũng như cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe của con người. Các chất dinh dưỡng trong sữa và các sản phẩm từ sữa cung cấp nguồn dưỡng chất thiết yếu, đồng thời giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, nâng cao tầm vóc trẻ em, cải thiện sức khỏe. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao cho thấy: không phải gen di truyền mà quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng, chiếm đến 32%. Trong đó, sữa đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày của trẻ giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt canxi và các khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của người Việt Nam chỉ đang ở mức 27-28 lít/năm, còn khá “khiêm tốn” so với các nước trong khu vực như Thái Lan hay Trung Quốc và kém xa so với mức tiêu thụ 300 lít/người/năm ở châu Âu.

Bà Megan Fancic - Tùy viên Nông nghiệp Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tham dự sự kiện ngày 1.6 cùng trẻ em Việt Nam Nhìn sang các nước phát triển khác, có thể thấy từ lâu họ đã ý thức được tầm quan trọng của sữa đối với sức khoẻ con người, đặc biệt là trẻ em. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chính phủ các nước như Mỹ và Liên minh châu Âu đều khuyến cáo sử dụng sữa hằng ngày như một phần của chế độ dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tại Nhật, chương trình Sữa học đường đã được triển khai từ những năm 60, theo đó mỗi bữa ăn của trẻ em đều phải có 200 ml sữa mới gọi là bữa ăn hoàn chỉnh. Đến nay, người Nhật đã tăng chiều cao thêm 10 cm, tuổi thọ ở mức cao nhất thế giới. Đưa sữa vào trường học từ năm 1992, Thái Lan cũng được đánh giá là một trong những nước châu Á triển khai chương trình Sữa học đường thành công. Bằng các biện pháp tuyên truyền nhấn mạnh sữa là thực phẩm thiết yếu trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày, khuyến khích tiêu thụ sữa, đến năm 2006, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Thái Lan đã giảm xuống dưới 10%.

Trong khi đó tại Việt Nam, chiều cao của nam giới (163,7 cm) và nữ giới (153 cm) đều thấp hơn từ 10-13 cm so với chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), và cũng kém hơn khi so với các nước châu Á khác như Nhật Bản, Singapore hay Thái Lan. Đồng thời, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở nước ta vẫn còn ở mức cao (năm 2017 tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 13,4%, suy dinh dưỡng thể thấp còi là 23,8%), thiếu vitamin A, thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ em và thai phụ vẫn đang ở mức có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng.

Hiểu được tầm quan trọng của sữa trong tháp dinh dưỡng của trẻ em, đặc biệt là ở giai đoạn học đường, Vinamilk mong muốn góp phần hình thành thói quen uống sữa từ sớm cho trẻ em Việt Nam, giúp các em ý thức được việc uống sữa không những tốt cho sức khỏe mà còn là niềm vui mỗi ngày, qua đó từng bước một mang đến những thay đổi tích cực trong sự phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ của thế hệ tương lai. Phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vinamilk đã triển khai chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Sau 11 năm, Quỹ đã trao tặng hơn 35 triệu ly sữa, với tổng giá trị gần 150 tỉ đồng cho 440.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp đất nước.