Hút 2 triệu m3 nước từ lòng đất mỗi ngày

Kết quả nghiên cứu của một số tổ chức quốc tế: - Dự án “Nghiên cứu giai đoạn 1 - sự sụt lún đất ở bán đảo Cà Mau” do Viện Địa kỹ thuật Hoàng gia Na Uy (NGI) hiện năm 2012. Kết quả nghiên cứu trong 20 năm qua tỉnh Cà Mau đã mất đất hoặc bờ biển bị lùi vào từ 100 m đến 1,4 km. Đánh giá sơ bộ, sụt lún ở Cà Mau có thể đã lên đến 30 - 70 cm ở nhiều nơi. Giai đoạn 2 của Dự án kết quả đo năm 2017 - 2018 cho thấy ở Cà Mau, tốc độ lún trung bình là 3 cm/năm. - Tập đoàn CLS (Pháp) đã có nghiên cứu giám sát biến động bề mặt đất ở TP.HCM giai đoạn 2015-2017. Kết quả bước đầu cho thấy tốc độ lún đất trung bình 11,1 mm/năm có nơi đến 38,7 mm/năm. - Nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) Nghiên cứu tương quan giữa khai thác nước dưới đất, sụt lún đất và nước biển dâng ở đồng bằng sông Mê Kông Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho rằng khai thác nước dưới đất quá mức là một nguyên nhân gây sụt lún đất. Việc suy giảm mực nước quá mức với tốc độ 0,3m/năm và sự nén ép của các lớp trầm tích gây ra sụt lún đất do khai thác nước dưới đất có tốc độ trung bình là 1,6 cm/năm. - Đề tài nghiên cứu lún của Đại học Utrech Hà Lan (năm 2014), kết quả đưa ra là trong 25 năm, ĐBSCL bị lún trung bình khoảng 18 cm do hậu quả của việc hạ thấp mực nước dưới đất, mô hình đã ước lượng sụt lún trung bình hiện tại do khai thác nước dưới đất là 1,1 cm/năm, một số khu vực trên 2,5 cm/năm với xu hướng ngày càng tăng.