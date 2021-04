HVN, BVH, DXG, HAG… không được giao dịch ký quỹ trên sàn HOSE

Trong danh sách HOSE công bố, đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ (margin) đều là chứng khoán thuộc diện kiểm soát, cảnh báo hoặc thời gian niêm yết dưới 6 tháng hoặc bị tạm ngừng giao dịch. Nhưng có những công ty cũng bị đưa vào danh sách này do báo cáo kiểm toán mà kế toán viên không chấp nhận toàn bộ…

Bên cạnh đó, cổ phiếu BVH do báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Tương tự, còn HU1 và HU3 cũng có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Riêng CRE do vi phạm pháp luật thuế nên cũng không được phép cho vay margin. Còn lại có 8 cổ phiếu do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là con số âm là HVN, FDC, LGL, SJF, STG, TNT, TTE, UDC.