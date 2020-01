Kết thúc năm 2019 tổng tài sản ABBANK vượt mốc 100.000 tỉ đồng

Huy động từ khách hàng đạt 74.786 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Dư nợ tín dụng tăng trưởng 10% so với năm 2018, đạt mức 63.028 tỉ đồng; đặc biệt, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs - hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBANK đều có sự bứt phá, lần lượt tăng 12% và 26% so với cuối năm 2018. Thu nhập từ lãi đạt 2.437 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018.

Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ dưới 2%, đảm bảo quy định của NHNN. Cùng với đó, hiệu quả và an toàn hoạt động của ABBANK trong năm 2019 cũng tiếp tục được đảm bảo thông qua các chỉ số như RoA đạt 1,4%; RoE đạt 17%; CAR đạt 10,5%.

Đặc biệt, việc chính thức đưa vào áp dụng Hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA) theo Thông tư 41 của NHNN vào đầu tháng 12.2019 được đánh giá là bước đi mang tính chiến lược giúp ABBANK nâng cao hiệu quả lợi nhuận và năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho toàn bộ quá trình phát triển hoạt động kinh doanh và thúc đẩy lộ trình triển khai Basel II của ABBANK.

ABBANK cũng đang từng bước triển khai một “hệ sinh thái An Bình” giữa ngân hàng với các đối tác, khách hàng nhằm mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho các bên.