Khách sạn đầu tiên dành cho y bác sĩ chống dịch Covid-19 lưu trú

Sở Y tế TP.HCM đã xem xét, kiểm tra cơ sở vật chất, sự an toàn của một khách sạn thuộc TTC Hospitality trên địa bàn TP.HCM để làm điểm nghỉ ngơi cho các y bác sĩ chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM sau khi tan ca. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình và người thân của đội ngũ y bác sĩ, hạn chế nguy cơ lây nhiễm do các y bác sĩ đã khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19. Đồng hành cùng TTC Hospitality, OCB cũng đã góp phần hỗ trợ chi phí lưu trú, ăn uống và các loại dịch vụ khác cho đội ngũ y bác sĩ tại khách sạn. Kinh phí của đợt hỗ trợ này là 2,55 tỉ đồng.