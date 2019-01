Khai trương khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort nằm về phía nam của Bãi Trường nguyên sơ và êm đềm, thừa hưởng sự riêng tư không đâu sánh bằng của bãi biển nổi tiếng nhất đảo ngọc. Với kiến trúc độc đáo hình tượng sao biển, khu nghỉ dưỡng với 459 phòng tiêu chuẩn, phòng suite và các biệt thự cao cấp cùng tiện ích giải trí 5 sao là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sang trọng tinh tế của kiến trúc, vẻ đẹp tuyệt mỹ của tầm nhìn hướng biển và sự tinh tế trong dịch vụ chuẩn mực quốc tế của một tập đoàn quản lý khách sạn lừng danh trên thế giới InterContinental Hotels Group (IHG).

"Với cơ sở vật chất đa đạng, tiện nghi và hiện đại, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng của những đối tượng du khách và thị trường khác nhau, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort hứa hẹn mang đến những trải nghiệm du lịch hoàn hảo và đáng nhớ nhất. Phú Quốc như ngọc trong đá, tự thân đã có nét lấp lánh riêng. Sự xuất hiện của chúng tôi chỉ mài ngọc thêm sáng và góp phần đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách quốc tế”, ông Piero Bellizzi nói thêm.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Tập đoàn IHG tại Phú Quốc

Chỉ mới đi vào hoạt động vào tháng 6.2018, Khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort đã nhận 3 giải thưởng “Oscar” danh giá của ngành du lịch là World's Leading New Family Resort 2018 - Khu nghỉ dưỡng mới hàng đầu thế giới dành cho gia đình; World's Leading New Luxury Resort 2018 - Khu nghỉ dưỡng mới sang trọng hàng đầu thế giới; World's Leading New MICE Resort 2018 - Khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới dành cho khách MICE. Ngoài ra, tạp chí quốc tế Travel + Leisure cũng đã bình chọn khu nghỉ dưỡng là một trong những Khách sạn nổi tiếng trên thế giới tại lễ trao giải China Travel Awards 2018.