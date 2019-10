Khám phá công năng kép của dòng sản phẩm mới Vela Villatel

Nhu cầu thị trường là bệ phóng cho bất động sản Hội An

Tại thị trường mới nổi như Hội An, du lịch đang trở thành “bệ phóng” phát triển kinh tế khi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, đặc biệt là du khách quốc tế đang gia tăng đều theo từng năm. Thống kê quý 1/2019 cho thấy, lượng khách Hàn Quốc đến Hội An vào khoảng 439.507 lượt (tăng 21,66% so cùng kỳ 2018), khách Nhật Bản đạt 59.901 lượt (tăng 35,7%), Mỹ 34.305 lượt (tăng 10,4%)…

Bên cạnh nguồn cầu lưu trú ngắn ngày đến từ ngành du lịch, thị trường Hội An còn dự kiến sẽ đón nhu cầu lưu trú dài ngày đến từ lượng chuyên gia quốc tế đang làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tính đến tháng 4.2019, toàn tỉnh Quảng Nam có 7/8 khu công nghiệp (KCN) và 20/31 cụm công nghiệp vùng biển đã đi vào hoạt động, thu hút được 335 dự án đầu tư. Trong đó có 169 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 5,8 tỉ USD.

Các KCN tại Quảng Nam đang thu hút được nguồn vốn FDI lớn

Hiện nay, chỉ tính riêng cảng Chu Lai là nơi cập bến của nhiều hãng tàu lớn trên thế giới như: SITC (Hàn Quốc), APL (Nhật Bản), COSCO (Trung Quốc),… Bên cạnh các tuyến vận chuyển nội địa, cảng còn khai thác các tuyến vận chuyển quốc tế đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Các khu công nghiệp và cảng biển hoạt động hiệu quả đã thúc đẩy kinh tế vùng phát triển, từ đó kéo theo số lượng các chuyên gia quốc tế đến làm việc và lưu trú ngày càng nhiều.

Công năng kép của Vela Villatel ghi điểm trên thị trường

Hài hòa lợi ích cho các nhà đầu tư và khách lưu trú là điểm cộng lớn của dòng sản phẩm Vela Villatel đang được chủ đầu tư Đạt Phương triển khai tại dự án Casamia Hội An. Là mô hình kết hợp hài hòa giữa “villa” và “hotel”, không gian sinh hoạt sang trọng tại Vela Villatel được chia thành 7 - 8 phòng nghỉ độc lập. Dù là khách thuê ngắn ngày hay dài ngày đều không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của biệt thự. Đồng thời, khi nghỉ dưỡng trong các không gian riêng cũng sẽ đảm bảo cho khách thuê không cần phải bỏ ra chi phí lớn để thuê trọn gói như đối với biệt thự truyền thống mà vẫn được tận hưởng những dịch vụ cao cấp của biệt thự nghỉ dưỡng.

Vela Villatel là mô hình nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp hài hòa giữa “villa” và “hotel”

Không chỉ đáp ứng đa dạng nguồn cầu lưu trú, Vela Villatel còn giúp các nhà đầu tư chủ động vận hành biệt thự như những mini hotel. Khi khách hàng không có nhu cầu tự vận hành thì vẫn có thể ủy thác cho chủ đầu tư hoặc bên thứ ba quản lý, vận hành sản phẩm. Khi đó, khách hàng sẽ có toàn quyền đàm phán với đơn vị vận hành mà không bị ràng buộc về thời gian, số ngày nghỉ và linh hoạt khi có nhu cầu chuyển nhượng.

Vừa đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa tiện lợi trong quá trình khai thác kinh doanh, Vela Villatel còn được đánh giá là tài sản kế thừa có giá trị cao khi các căn biệt thự được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài. Với mức giá trị tương đương với đất thổ cư, khách hàng khi có nhu cầu giao dịch, chuyển nhượng cũng không gặp phải rắc rối nào về mặt pháp lý.

Vela Villatel ghi điểm bởi yếu tố pháp lý vững chắc

Được biết, Vela Villatel được chủ đầu tư Đạt Phương dự kiến giới thiệu ra thị trường trong tháng 11.2019. Trong thời gian trước đó, dự án được giới đầu tư đánh giá cao bởi những sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu du lịch tại thị trường Hội An, cũng như tiến độ thi công nhanh chóng. 60 căn shophouse Casamia Hội An được mở bán trong tháng 3.2019 đã được đặt hết chỗ ngay trong sự kiện, dự kiến trong quý 4 này sẽ hoàn thành toàn bộ phân khu shophouse.

Sau shophouse, dòng biệt thự Rivana được công bố tại dự án với 59 căn song lập, 55 căn đơn lập dự kiến sẽ bàn giao hết trong cuối năm nay. Đến thời điểm hiện tại 80% phân khu này cùng toàn bộ hệ thống cây xanh, đường nội khu đã được hoàn thiện. Hệ thống dịch vụ - tiện ích đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành theo đúng thời hạn hợp đồng với chủ đầu tư.

Vela Villatel là dòng sản phẩm cuối cùng, có giá trị đầu tư lớn nhất tại dự án được chủ đầu tư Đạt Phương công bố sau cùng, dự kiến sẽ tiếp tục tạo nên nhưng bất ngờ mới tại thị trường nghỉ dưỡng Hội An vào thời điểm 2 tháng cuối năm 2019 này.