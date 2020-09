Khan nguồn cung, phân khúc biệt thự, liền kề, shophouse sẽ ‘bật dậy’ cuối năm 2020

Phân khúc nhà thấp tầng tại Hà Nội ghi nhận nhiều đột biến trong vài năm trở lại đây. Theo các đơn vị nghiên cứu, thị trường mức giá ở phân khúc nhà ở thấp tầng hiện được ghi nhận là cao kỷ lục từ trước đến nay khi mức giá trung bình lên tới 150 triệu đồng/m². Theo dự báo mức giá này sẽ còn tiếp tục tăng trong bối cảnh khan hiếm quỹ đất trung tâm, nguồn cung mới không còn nhiều.

“Trong xã hội xuất hiện thêm nhiều người giàu, nhu cầu sở hữu sản phẩm nhà ở hiện đại, sang trọng ngày càng nhiều hơn. Các doanh nghiệp cũng tự tin hơn trong việc đầu tư vào những sản phẩm với giá thành cao. Thời gian tới nhu cầu về sản phẩm biệt thự, nhà liền kề, shophouse sẽ tiếp tục tăng cao”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết.

Khảo sát thực tế cho thấy, do sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá nhà liền đất tại các đô thị lớn tăng mạnh. Cụ thể, trong quý 2/2020 giá sơ cấp trung bình của biệt thự tăng 19% theo quý. Giá trung bình liền kề, tăng 9% theo quý. Đặc biệt, phân khúc shophouse vốn là phân khúc sôi động bậc nhất trên thị trường ghi nhận mức giá trung bình tăng 18% theo quý.

Sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá nhà liền đất tại các đô thị lớn tăng mạnh

Mặc dù, giá biệt thự, shophouse liên tục tăng đến gần 20% so với hồi đầu năm 2020 nhưng số lượng nguồn cung mới ra hàng thời điểm cuối năm 2020 đặc biệt khan hiếm. Theo thống kê, từ nay đến cuối năm, Him Lam Land sẽ là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu nguồn cung mới trong giai đoạn tới.

Cụ thể, đầu quý 4, Him Lam Land sẽ tung ra thị trường dự án Him Lam Vạn Phúc với quy mô 222 căn shophouse nằm trên mặt phố Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông. Được biết, các căn Shophouse Him Lam Vạn Phúc có diện tích từ 84,45 - 126,68 m², xây dựng 6 tầng cùng các tiện ích như Trường quốc tế Nhật Bản, nhà để xe tập trung, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… Đặc biệt, các sản phẩm tại dự án đã xây dựng gần như xong mới được tung ra thị trường.

Các sản phẩm shophouse tại Him Lam Vạn Phúc đã xây dựng gần như xong mới được tung ra thị trường

Ngoài nguồn cung mới, thị trường cũng sẽ đón nhận thêm một số sản phẩm từ các dự án cũ hiện hữu của các chủ đầu tư uy tín khác trên thị trường.

Có thể nói, ngoài Him Lam Vạn Phúc là dự án mới hiếm hoi nằm tại các quận trung tâm thì nguồn cung mới giai đoạn 2020 - 2022 chủ yếu nằm ở khu vực các huyện vùng ven do quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế và khan hiếm, khó có đủ diện tích để phát triển các dự án nhà ở thấp tầng.

“Với tình hình thị trường cũng như tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng như thời điểm hiện tại cùng dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, thị trường nhà ở thấp tầng tại Hà Nội sẽ còn sôi động và phát triển bùng nổ hơn nữa trong thời gian sắp tới”, ông Đính cho biết.

Cùng quan điểm với ông Đính, các chuyên gia cũng cho rằng mặc dù đại dịch khiến nền kinh tế phát triển chậm lại và gia tăng sự thận trọng của người mua nhưng với sự khan hiếm nguồn cung cùng quỹ đất trung tâm phân khúc nhà liền đất tại các đô thị lớn sẽ phục hồi vào cuối năm 2020. Đặc biệt thị trường sẽ chứng kiến đợt tăng giá mới từ các dự án hiện hữu trên thị trường.