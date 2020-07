‘Khẩu vị’ chọn lựa căn hộ cao cấp của giới nhà giàu

Những căn hộ này ngoài việc được đầu tư tiện ích cao cấp, mang tính đặc quyền, còn phải có an ninh thắt chặt, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối cho người ở.

Những căn hộ trên không với an ninh và riêng tư tuyệt đối

Nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả của giới nhà giàu ngày càng cao, đặc biệt là các mặt hàng, sản phẩm cao cấp. Một trong số đó chính là căn hộ hạng sang với thiết kế và đầu tư tiện ích độc, lạ. Thay vì sống trong những căn nhà dưới mặt đất, người ta đã dần thích nghi với xu hướng của thế giới, sở hữu bất động sản ở các khu căn hộ nhiều tầng với hệ thống tiện ích đồng bộ, đảm bảo tính an toàn và riêng tư cao.

Sở hữu căn hộ trên không với sự đầu tư đẳng cấp về tiện ích, an ninh thắt chặt đang là xu hướng chọn lựa BĐS cao cấp

Một trong những yếu tố then chốt mà giới nhà giàu quan tâm nhất khi chọn lựa căn hộ sinh sống đó chính là tính an toàn và sự riêng tư.

Ông L.H. Phát - Một doanh nhân trong ngành bán lẻ cho biết: dù đã có biệt thự 2 mặt tiền ở Q.3 ông vẫn muốn sở hữu thêm căn hộ cao cấp. Tôi chọn căn hộ trước hết vì sự an toàn và riêng tư mà nhà đất khó có được. Việc thuê thêm bảo vệ cho ngôi nhà chưa chắc đáp ứng nhu cầu an toàn mà còn phát sinh chi phí. Thay vào đó, căn hộ cao cấp được đảm bảo an ninh nhiều lớp và mật độ thấp sẽ thỏa mãn được 2 yếu tố an ninh và riêng tư mà tôi mong muốn. Cũng với lý do trên, ông Phát cho biết mình vừa quyết định đăng ký quan tâm dự án D-Homme tại Q.6.

Chủ đầu tư DHA Corporation cho biết dự án được đầu tư an ninh 4 lớp nghiêm ngặt. Trạm bảo vệ thường trực ngay tại cổng ra vào dự án với đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp túc trực 24/7. Lớp thứ 2 được thiết lập tại sảnh đón và hệ thống thang máy tại các hầm xe với công nghệ Face ID hiện đại. Face ID cho phép quan sát, đọc hiểu và nhận diện những chủ nhân quen thuộc của dự án và đưa họ lên đúng tầng căn hộ mong muốn; đồng thời phát hiện những vị “khách lạ” và trả kết quả cảnh báo về hệ thống điều khiển chính. Lớp an ninh thứ 3 là hệ thống CCTV dày đặc được lắp tại các khu vực công cộng. Bảo vệ tại trung tâm điều khiển chính sẽ liên tục quan sát để phát hiện và xử lý kịp thời những dấu hiệu bất thường. Lớp an ninh cuối cùng là thiết bị Smart Video Call được lắp trước mỗi căn hộ. Gia chủ có thể quan sát những vị khách đến nhà thông qua màn hình hiển thị bên trong trước khi quyết định mở cửa.

Lối thiết kế đảm bảo sự riêng tư cho cư dân cũng là yếu tố khiến ông Phát quyết định chọn lựa D-Homme. Với số lượng trung bình chỉ 6 căn hộ trên một nhánh mặt bằng, sự yên tĩnh của mỗi căn hộ sẽ được đề cao tối đa. Chủ đầu tư cũng chọn lựa vật liệu thi công đảm bảo cách âm bậc nhất để cư dân không bị làm phiền bởi ngoại âm. Mỗi tầng được trang bị đến 8 thang máy, tương ứng với 2 hộ/ thang máy, giảm tải áp lực di chuyển vào thời gian cao điểm. Dự án có 2 tầng hầm, hơn 150 chỗ đậu ô tô, tương ứng gần 3 hộ sẽ có 1 chỗ đậu ô tô. Đây là những vấn đề tuy nhỏ nhưng rất quan trọng trong một dự án căn hộ cao cấp được DHA chú trọng đầu tư.

Nhu cầu khẳng định đẳng cấp với tiện ích và dịch vụ đặc quyền

Tiện ích và dịch vụ sống ở những căn hộ cao cấp phải đảm bảo tính đặc quyền hoặc ít nhất cũng phải mang yếu tố tiên phong. Chính đặc điểm này sẽ làm thỏa mãn được nhu cầu muốn khẳng định lối sống đẳng cấp của giới nhà giàu. “Quỹ đất dự án D-Homme tọa lạc được xem là khu đất quý còn sót lại ở trung tâm Chợ Lớn. Nhưng thay vì nhồi nhét nhiều căn hộ nhất có thể để tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh, chúng tôi sẵn sàng dùng đến 25% diện tích không gian, tương ứng với 6.500 m2 để làm tiện ích phục vụ nhu cầu cư dân”. - Đại diện DHA Corporation cho biết.

Rooftop Pool với tầm nhìn đắt giá ra toàn thành phố ở D-Homme

Những tiện ích tiên phong, khác biệt như: 3 hồ bơi không sử dụng hóa chất Clo gây hại cho sức khỏe, thiết bị vệ sinh Innoci thương hiệu Đức chuyên dùng tại các resort hạng sang, khu Aqua Gym với công nghệ thủy trị liệu đặc biệt,VIP lounge, Private bar, vườn đọc sách thư giãn, vườn Năng khiếu Âm nhạc, CLB Yoga…

Thực tế cho thấy, càng ngày các chủ đầu tư càng quan tâm đến “khẩu vị mới” của người mua nhà, khi những tiện ích khác biệt, lối kiến trúc mới không ngừng được phát triển. Đặc biệt, sự quan tâm không chỉ dừng lại ở những tiện ích cao cấp mà còn hướng đến chất lượng dịch vụ khi căn hộ được bàn giao và đưa vào sử dụng. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải cho việc nhiều căn hộ cao cấp đắt tiền nhưng vẫn luôn hút khách.