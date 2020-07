Khởi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết: Thời điểm vàng cho dự án The Farosea

Thời điểm vàng

Tại cuộc họp sáng ngày 8.7, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải phải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu của 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam (bao gồm Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Mai Sơn - Quốc lộ 45) vào cuối tháng 8.2020. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tính đến cuối tháng 6.2020 đã đạt 76,8% khối lượng bàn giao và giải phóng mặt bằng. Khi hoàn thành dự án sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến Kê Gà (Bình Thuận) chỉ mất khoảng gần 2 giờ di chuyển..

Ngoài ra, dự án nâng cấp trục ven biển ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, nâng cấp và mở rộng đường ĐT 719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện giúp dải ven biển từ Xuyên Mộc (Vũng Tàu) qua Kê Gà đến Mũi Né được liên thông liền mạch. Khi được hoàn thành vào năm 2022, tuyến đường ven biển này sẽ trở thành cung đường biển đẹp bậc nhất Việt Nam.

Đón đầu hạ tầng, từ giai đoạn 2019, Kê Gà bắt đầu trỗi dậy cạnh tranh cùng hàng loạt thị trường kỳ cựu với sự xuất hiện của các siêu dự án tỷ đô của các ông lớn bất động sản…. Mới đây nhất, The Farosea - dự án căn hộ biển 5 sao tại trung tâm Kê Gà đã chính thức ra mắt thị trường, đánh dấu sự trở lại của Bình Thuận trên đường đua BĐS biển.

Ông Trương Quang Thảo, Tổng Giám Đốc F.House (đơn vị phát triển The Farosea) phân tích, căn hộ biển The Farosea ra mắt thời điểm này như mảnh ghép vừa vặn đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng mới. Bởi lẽ khi dự án đưa vào vận hành cũng là lúc các công trình giao thông cơ bản hoàn thành. Lúc này, lượng du khách đổ về Kê Gà gia tăng đột biến giúp tỷ lệ lấp đầy phòng tại khu vực cao hơn thông thường. Từ đó chủ nhân tại The Farosea sẽ nhanh chóng được hưởng lợi nhuận từ kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Bên cạnh đó, theo thống kê, hiện bảng giá BĐS tại Kê Gà còn mềm so với các thị trường kỳ cựu. Theo đó, căn hộ mặt tiền biển tại Kê Gà mà điển hình là The Farosea, mức giá căn hộ bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp chuẩn 5 sao chỉ từ 990 triệu đồng được thanh toán kéo dài trong 24 tháng. Điều này phù hợp với mức thanh toán của nhiều đối tượng khách hàng và mở ra cơ hội tăng gia cao cùng với sự phát triển của hạ tầng.

Căn hộ biển 5 sao - động lực nâng tầm du lịch Kê Gà

The Farosea nằm trong tổng thể khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp Tropical Ocean Villa & Resort (Khu du lịch Resort Nhà Bè) có quy mô 5,78 ha. Trong đó, giai đoạn I đã đi vào hoạt động từ năm 2015 và trở thành địa danh nghỉ dưỡng quen thuộc của du khách khi đến Kê Gà - Hàm Thuận Nam.

The Farosea định vị trở thành biểu tượng du lịch đẳng cấp tại Kê Gà đang trở thành lực đẩy phát triển BĐS của toàn vùng

Dự án ôm trọn bãi biển cắt trắng riêng tuyệt đẹp dài hơn 500 mét mang đến tổ hợp nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, khép kín với hơn 20 tiện ích nội khu cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi của du khách. Nổi bật phải kể đến hệ thống hồ bơi tràn, phòng gym và spa hiện đại, vườn treo trên không, phòng họp và hệ thống phòng hội nghị chuẩn 5 sao…

Đặc biệt, skybar 360 độ hiện đại và đẳng cấp ngự trị trên sân thượng của tòa nhà sẽ là không gian giải trí về đêm sôi động và là nơi bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất tại thủ phủ resort mới Kê Gà.

Đơn vị vận hành Welham là bảo chứng cho công suất khai thác phòng lưu trú, từ đó nâng cao tỷ suất sinh lời cho nhà đầu tư

Dự án được quản lý vận hành bởi thương hiệu đẳng cấp Quốc tế Welham - tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng đến từ HongKong. Khách hàng chỉ cần thông qua ứng dụng The Farosea trên điện thoại thông minh để cập nhập nhanh chóng và chính xác nhất tình hình khai thác phòng và dòng lợi nhuận hàng tháng từ việc vận hành cho thuê căn hộ.

Nằm trên cung đường du lịch ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam ĐT 719, The Farosea còn là điểm nối liên hoàn giữa các danh thắng nổi tiếng của Bình Thuận. Không dừng lại ở đó, dự án còn nằm giữa các siêu dự án tỉ đô đang triển khai rầm rộ tại Kê Gà. Do đó, đây không chỉ là điểm đón đầu du khách đến Bình Thuận mà còn mang đến cơ hội trải nghiệm đa sắc màu từ nghỉ dưỡng đến vui chơi, giải trí, mua sắm, thể thao biển và khám phá văn hóa địa phương.

Trong bối cảnh Kê Gà đang khan hiếm hệ sinh thái du lịch hoàn thiện tích hợp đầy đủ tiện ích giải trí và nghỉ dưỡng thì The Farosea đóng vai trò là động lực giúp “nâng tầm” nền du lịch, đưa Kê Gà trở lại đường đua để thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Xem thêm: Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án The Farosea: tại đâ y