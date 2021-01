Khởi động giải golf vì người nghèo ở Quảng Bình

Toàn bộ số tiền thu được từ việc đăng ký tham dự của các golfers sẽ được chuyển cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Bình để thực hiện các hoạt động từ thiện nói trên.

Ban tổ chức giải đấu cho hay, The Sang invitational 2021 quy tụ gần 300 golfers là các doanh nhân, lãnh đạo của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, giải cũng có sự tham dự của hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu Jenifer Phạm, MC VTV Nguyễn Quỳnh Hoa, diễn viên Phạm Minh Luân.

Và một chi tiết thú vị khác, đó là The Sang invitational 2021 có hệ thống giải thưởng phong phú, đặc biệt là các giải Hole in One với giải thưởng là căn hộ dự án The SANG Residence, căn hộ dự án Risemount, xe Land Rover Discovery, xe Mercedez GLC 250, xe Toyota Camry 2.5Q, xe Vinfast Lux SA…

Được biết, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The SANG là doanh nghiệp được thành lập năm 2019 tại Quảng Bình, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển bất động sản và du lịch tại hai địa phương chủ yếu là tỉnh Quảng Bình và TP. Đà Nẵng

Ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The SANG cho hay: mong muốn của The SANG là sẽ biến The Sang invitational 2021 trở thành một giải golf thường niên; là cơ hội giao lưu, phát triển phong trào golf tại Quảng Bình, nêu cao tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn cũng như góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của hoạt động du lịch tại địa phương.