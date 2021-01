Không để phát sinh thêm dự án nghìn tỉ thua lỗ

Phát biểu tại lễ tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức chiều 11.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan này cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp (DN) lớn không để phát sinh thêm các dự án thua lỗ lớn, kéo dài như 12 dự án của ngành công thương.

Trước đó, Phó thủ tướng ghi nhận Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty lớn đã thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn với điểm sáng là thu ngân sách công ty mẹ của 17/19 tập đoàn vượt 12% kế hoạch. Ủy ban và các DN đã nỗ lực phê duyệt, triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm cũng như tích cực cổ phần hóa, thoái vốn một số tập đoàn, tổng công ty.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế như việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN của Ủy ban vẫn chưa tốt. Công tác phối hợp với các bộ, ngành chưa thật nhịp nhàng, cách hiểu và vận dụng quy định pháp luật của Ủy ban và các cơ quan quản lý còn chưa thống nhất, dẫn tới tình trạng văn bản qua lại gây chậm trễ trong xử lý công việc.

Báo cáo tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Hồ Sỹ Hùng cho hay tổng doanh thu của 19 DN lớn thuộc Ủy ban ước đạt trên 767.844 tỉ đồng, bằng 87,36% kế hoạch năm 2020 và bằng 85,72% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế của 19 DN ước đạt trên 21.000 tỉ đồng, bằng 69,9% kế hoạch và chỉ bằng 32,91% so với năm trước. Dù vậy, tổng nộp ngân sách của 17/19 DN ước đạt 56.387,14 tỉ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2020.