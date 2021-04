Khu biệt lập The Standard (An Gia) là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư

Sở hữu giá trị khác biệt

Được đánh giá là "thủ phủ công nghiệp" của Việt Nam, Bình Dương đã và đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp với 48 khu công nghiệp cùng hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và khoảng 1 triệu kỹ sư, nhân viên có trình độ cao trong nước. Cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp những người có thu nhập cao tại địa phương.

The Standard sở hữu không gian sống trong lành, tiện nghi, an ninh Hướng tới phân khúc khách hàng đặc biệt này, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) đã kiến tạo một công trình hiện đại, linh hoạt về công năng để cùng lúc tích hợp nhiều giá trị khác biệt: nhất cự ly (chỉ 15 phút tới nơi làm việc), nhì dịch vụ (khu biệt lập chất lượng resort), ba là không gian sống xanh yên tĩnh với cây xanh, mặt nước và gió trời. Hướng tới phân khúc khách hàng đặc biệt này, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) đã kiến tạo một công trình hiện đại, linh hoạt về công năng để cùng lúc tích hợp nhiều giá trị khác biệt: nhất cự ly (chỉ 15 phút tới nơi làm việc), nhì dịch vụ (khu biệt lập chất lượng resort), ba là không gian sống xanh yên tĩnh với cây xanh, mặt nước và gió trời.

Các căn nhà phố cấu trúc lệch tầng có trần phòng khách tới gần 5m (hơn hẳn phòng khách một căn nhà phố thông thường). Ngoài giếng trời, gia chủ còn sở hữu luôn khoảng sân nhỏ trước nhà để làm tiểu cảnh, khoảng sân sau và lối đi riêng để trồng cây hay làm tiệc nướng…

Bởi ngôi nhà nằm trong khu biệt lập, chủ nhân nghiễm nhiên thụ hưởng các tiện ích của resort như công viên 4000m 2 , hồ bơi, clubhouse, khu vui chơi thiếu nhi, phòng gym, spa, thư viện, rạp chiếu phim ngoài trời…

Không gian tiệc tối phong cách resort tại công viên nội khu rộng 4000m2 Xác định cư dân thuộc tầng lớp người có thu nhập cao, có lối sống hiện đại, gần gũi với văn hoá phương Tây nhưng cũng rất coi trọng sự gắn kết gia đình, The Standard cũng nâng dịch vụ của mình lên một chuẩn mới. Ngoài clubhouse trị giá hàng triệu USD được thiết kế theo từng phân khu phù hợp với từng độ tuổi, đây cũng là một trong số rất ít các dự án hiện nay có dịch vụ quản gia “All in One”. Sự nâng cấp các dịch vụ, tiện ích cũng giúp gia tăng đáng kể hiệu suất cho thuê. Xác định cư dân thuộc tầng lớp người có thu nhập cao, có lối sống hiện đại, gần gũi với văn hoá phương Tây nhưng cũng rất coi trọng sự gắn kết gia đình, The Standard cũng nâng dịch vụ của mình lên một chuẩn mới. Ngoài clubhouse trị giá hàng triệu USD được thiết kế theo từng phân khu phù hợp với từng độ tuổi, đây cũng là một trong số rất ít các dự án hiện nay có dịch vụ quản gia “All in One”. Sự nâng cấp các dịch vụ, tiện ích cũng giúp gia tăng đáng kể hiệu suất cho thuê.

The Standard lý tưởng cho ai tìm kiếm chốn đi về yên bình sau ngày làm việc mệt nhọc. Nơi đánh thức các giác quan, nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn con người, một không gian sống lý tưởng ươm mầm những ý tưởng sáng tạo.

Chủ đầu tư và đối tác uy tín

An Gia được biết đến là nhà phát triển BĐS tiêu biểu trong phân khúc trung - cận cao cấp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Không gian sống đậm chất resort tại khu biệt lập The Standard The Standard, theo chia sẻ của đại diện tập đoàn: “Là dự án nhà ở thấp tầng biệt lập đầu tiên, là bước đi chiến lược đầu tiên của An Gia trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà phát triển đô thị trong tương lai gần.” The Standard, theo chia sẻ của đại diện tập đoàn: “Là dự án nhà ở thấp tầng biệt lập đầu tiên, là bước đi chiến lược đầu tiên của An Gia trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà phát triển đô thị trong tương lai gần.”

Cùng với sự đồng hành của các đối tác uy tín như Creed Group (đồng phát triển), VP Bank (ngân hàng), đơn vị thi công được An Gia lựa chọn trong chiến lược triển khai The Standard là Ricons Group. Đây là Top 3 tổng thầu tại Việt Nam với gần 16 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực từ nhà ở, khách sạn, resort, TTTM…

Chia sẻ về lý do và kỳ vọng của Tập đoàn BĐS An Gia trong việc lựa chọn Ricons là đối tác chiến lược lần này, đại diện An Gia cho biết, với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và hạ tầng, Ricons sẽ cùng An Gia xây dựng nên những dự án với chất lượng vượt kỳ vọng, hoàn thành đúng tiến độ, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Cư dân The Standard trải nghiệm rạp chiếu phim ngoài trời độc đáo mỗi cuối tuần Được biết, The Standard đã có nhà thật với các tiện ích nội khu gần như hoàn chỉnh. Điều này giúp nhà đầu tư có thể thực mục sở thị, rút ngắn đáng kể thời gian từ khi thanh toán đến ngày nhận nhà. Được biết, The Standard đã có nhà thật với các tiện ích nội khu gần như hoàn chỉnh. Điều này giúp nhà đầu tư có thể thực mục sở thị, rút ngắn đáng kể thời gian từ khi thanh toán đến ngày nhận nhà.

Cơ hội cho nhà đầu tư nhạy bén

Để trả lời vì sao dự án The Standard có sức hút với giới doanh nhân Bình Dương như vậy, ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Gia nhận định: “Các khu biệt lập là loại hình BĐS còn thiếu vắng tại các địa phương. Trong khi đó, nhóm khách hàng thành đạt, có thu nhập cao đang ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng, an ninh và nhiều dịch vụ, tiện ích cao cấp.”

Ông Tín không phải không có lý khi đa số khách hàng sở hữu The Standard thuộc nhóm dân trí cao và có tư duy bén nhạy. Họ nhanh chóng nắm bắt cơ hội sở hữu một căn nhà phố biệt lập có mức giá dễ chịu hơn nhiều so với một căn hộ cao cấp đi cùng phương thức thanh toán 15% đến khi nhận nhà.

Trong khi giá nhà đất toàn thế giới đều đang tăng nhanh, nhiều tập đoàn lớn chọn Việt Nam làm điểm đến, cùng sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19 làm thay đổi đáng kể diện mạo kinh tế và cơ sở hạ tầng khu vực, họ hiểu rằng, giá trị của ngôi nhà cũng chắc chắn gia tăng theo thời gian.