Khu đô thị khép kín: Xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại

Tại Việt Nam, mặc dù xu hướng này đã nở rộ ở Hà Nội, TP.HCM… nhưng đối với các tỉnh thành như Nha Trang - Khánh Hòa thì còn khá mới mẻ.

Xu thế tất yếu

Nhiều năm qua, thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM ghi nhận sự hình thành và phát triển của các khu đô thị khép kín với các tên gọi như “Compound”, “Gated Community”, đô thị “All-in- one” (tiện ích tất cả trong một) hay “City within city” (thành phố bên trong thành phố). Đây vốn là mô hình rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới và ngày càng trở thành xu thế của các đô thị hiện đại ngày nay.

Lý giải cho xu hướng này, nhiều chuyên gia địa ốc phân tích, đây là mô hình tất yếu, phù hợp với sự thay đổi về nhu cầu và hành vi sở hữu bất động sản của người mua nhà. Nếu như trước đây, người mua chỉ quan tâm đến vị trí, thiết kế hay hướng nhà thì giờ đây yếu tố được coi là then chốt để khách hàng quyết định là danh sách tiện ích và việc tạo lập một không gian sống chất lượng - tiện nghi.

Thực tế cho thấy, vào thời điểm này, thay vì tìm mua sản phẩm nhà đất riêng lẻ, các dự án quy mô nhỏ với tiện ích nội khu hạn chế, thiếu sự đồng bộ, khách hàng và giới đầu tư ngày càng ưa chuộng sản phẩm nằm trong các khu đô thị quy mô lớn, có hệ thống dịch vụ - tiện ích đa dạng, chủ đầu tư có thương hiệu và chất lượng xây dựng đảm bảo.

Sở dĩ, có sự thay đổi này là do mô hình khu đô thị khép kín sở hữu hàng loạt ưu thế. Trong đó nổi bật là việc dự án được đầu tư, quy hoạch bài bản với hệ thống tiện ích đáp ứng tất cả nhu cầu sống từ học tập, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, thư giãn, kết nối cộng đồng. Điểm đặc biệt nữa của khu đô thị khép kín còn là giải pháp an ninh an toàn, hiệu quả trong xã hội hiện đại. Cụ thể, hệ thống an ninh đa lớp giúp đảm bảo tính riêng tư cho mỗi gia đình, tách biệt khỏi những bộn bề của cuộc sống.

Hình mẫu điển hình của mô hình Compound tại Nha Trang

Với tốc độ phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự ra đời của nhiều loại hình nhà ở, đi kèm với đó là yêu cầu về chất lượng cuộc sống của người dân Nha Trang ngày càng nâng cao thì việc ra đời các khu đô thị khép kín, đầy đủ tiện ích cũng sẽ là điều tất yếu.

Ngoài ra, với những lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, chính sách quy hoạch cùng sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông - hạ tầng xã hội, các nhà phát triển bất động sản cho rằng, Nha Trang chính là địa chỉ lý tưởng để triển khai những mô hình “Gated Community” kiểu mẫu.

Nha Trang hội tụ đủ những yếu tố lý tưởng để triển khai mô hình khu đô thị khép kín

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân thành phố biển, cùng với lợi thế về uy tín và tiềm lực tài chính vững vàng, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái thuộc Tập đoàn Khánh Vĩnh Group đã nỗ lực kiến tạo nên phân khu đô thị khép kín, mang tên KVG The Capella Garden nằm trong khu đô thị hiện đại, thông minh KVG The Capella.

Với vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Tây, nằm trong định hướng phát triển và mở rộng của thành phố, kế cận với trung tâm hành chính mới của tỉnh, liền kề sông Quán Trường, KVG The Capella Garden được phát triển theo định hướng tích hợp đầy đủ 3 phân khu chức năng “sống - vui chơi - làm việc”. Tại đây, cộng đồng cư dân không chỉ được tận hưởng không gian, cảnh quan sống xanh mát, trong lành mà còn được sở hữu đầy đủ các tiện ích đẳng cấp bậc nhất như bể bơi ngoài trời, sân tập golf mini, quảng trường trung tâm, khu ẩm thực BBQ, công viên điêu khắc, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời…

Được thiết kế theo quy chuẩn của khu đô thị khép kín, do vậy, vấn đề an ninh tại KVG The Capella Garden luôn được chú trọng với hệ thống an ninh đa lớp: chốt bảo vệ tại các cổng ra vào phân khu, đội cơ động tuần tra và camera giám sát…

Yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của mô hình đô thị khép kín KVG The Capella Garden không chỉ ở pháp lý rõ ràng, sổ đỏ lâu dài mà còn đưa ra thị trường BĐS Nha Trang dòng sản phẩm nhà liền kề xây thô, hoàn thiện mặt ngoài với thiết kế thông thoáng, hiện đại, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng có nhu cầu ở thực.

Do đó, trong thời gian ngắn tới đây, thị trường bất động sản Nha Trang sẽ sớm chính thức xuất hiện mô hình bất động sản kiểu mẫu, trở thành biểu tượng mới cho cuộc sống phồn vinh của thành phố biển.