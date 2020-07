Kiến nghị giảm biểu thuế ưu đãi để giảm tải cho doanh nghiệp

Cũng theo ông Nghiệp, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hiện là việc làm rất khó cho cơ quan hải quan. Cụ thể, với 14 hiệp định thương mại tự do (FTA, tính đến ngày 1.8.2020) mà VN ký kết với các nước và khu vực, có chừng đó biểu thuế ưu đãi đặc biệt. Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ có hàng trăm C/O khác nhau và con số chữ ký lên đến hàng ngàn, nên kiểm tra hải quan rất vất vả. Ngành hải quan đã đề nghị áp dụng C/O điện tử song ban đầu còn bỡ ngỡ, nhiều DN làm chậm hoặc sai. Nếu giải quyết được bài toán C/O điện tử, sẽ giảm tải rất lớn cho hải quan.