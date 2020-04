Kiến nghị kinh doanh nước sạch là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Người dân ở các khu nhà cao tầng, khu đô thị mới tại nhiều thành phố được cấp nước sạch bị ô nhiễm (do các ban quản lý cung cấp). Nhiều khu dân cư nông thôn phải sử dụng nước cấp chưa đảm bảo chất lượng theo quy định...

Do đó, vấn đề an ninh, an toàn trong cấp nước sạch đã, đang được đặt ra và trở nên cấp thiết vì liên quan đến sức khỏe của người dân và cộng đồng.