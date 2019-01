King Coffee khai trương quán mới tại Hội An

King Coffee tiếp tục khai trương quán mới tại 40 La Hối, phường Minh An, Hội An để chào đón du khách trong nước và quốc tế đến Việt Nam. Quán sở hữu những nét đồng điệu với không gian và hơi thở Á Đông đặc trưng của Hội An, lại vừa sang trọng nổi bật giữa những con đường đầy màu sắc của một trong những thành phố cổ đẹp nhất thế giới này.

Chuỗi quán King Coffee đã có bước phát triển rất nhanh. Tháng 7.2018 King Coffee chính thức bước vào thị trường chuỗi quán, với quán King Coffee đầu tiên tại Gia Lai - nơi bà Diệp Thảo được sinh ra và lớn lên. Một tháng sau, bà cho ra đời quán thứ hai tại TP.HCM. Chưa đến 5 tháng, 18 quán King Coffee lớn nhỏ ra đời… để tạo thành xương sống nhận diện cho King Coffee tại thị trường Việt Nam. Bà Diệp Thảo cũng không ngần ngại tiết lộ kế hoạch mở đến 1.000 quán và khai trương quán King Coffee đầu tiên tại Mỹ và các quốc gia khác.