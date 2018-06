Kingdom 101 ưu đãi ‘khủng’ MERCEDES BENZ E250

Đây đúng là cam kết của chủ đầu tư Kingdom 101 với khách hàng "Kingdom 101 tiếp tục dành cho các khách hàng ưu đãi đặc biệt nhất". Với xác suất trúng thưởng cao, xe sang - MERCEDES BENZ E250 đã sẵn sàng lăn bánh đón chủ nhân tiếp theo. Thời gian triển khai chương trình khuyến mãi từ ngày 2.6.2018 đến 28.8.2018.

Trước đó, tại TP.HCM, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Đông Dương - chủ đầu tư căn hộ cao cấp Kingdom 101 đã tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mãi “Giữ chỗ căn hộ trúng Mercedes”. Giải đặc biệt nhất - chiếc Mercedes Benz E200 với giá trị hơn hai tỉ đồng đã được trao cho khách hàng Đặng Thu Hương.

“Là một nhà đầu tư, tiêu chí đầu tiên tôi lựa chọn là vị trí trung tâm vì có nhiều tiện ích đi kèm và tiện lợi. Vì vậy, qua báo chí tôi biết đến dự án Kingdom 101 ngay tại quận 10 đã khiến tôi chú ý. Tôi có tìm hiểu thêm qua sàn về chi tiết những đặc quyền mà KINGDOM 101 mang lại cho cư dân, sự uy tín của chủ đầu tư, đặc biệt là dự án có công viên nội khu khép kín và công viên ngoại khu quận 10 cũng do chủ đầu tư xây dựng thì rất khó tìm ở thành phố này dự án nào tương tự. Cùng với tham khảo ý kiến người thân, tôi mất 1 tuần để cân nhắc và chỉ một ngày để quyết định xuống tiền đặt giữ chỗ. Buổi lễ quay số tôi không tham dự vì đang đi du lịch nước ngoài, khi được thông báo trúng chiếc MERCEDES BENZ E200 thú thực tôi quá bất ngờ nên hỏi đi hỏi lại Ban tổ chức. Tôi đang chờ nhà mẫu khai trương để xem vật liệu hoàn thiện và nếu đúng những cam kết của chủ đầu tư tôi sẽ giới thiệu cho người thân của tôi đang ở nước ngoài đặt mua”, chị Đặng Thu Hương - người may mắn trúng giải đặc biệt cho biết.

Dự án căn hộ cao cấp Kingdom 101 tọa lạc số 334 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM. Dự án đã khởi công vào tháng 10.2017 với 3 block gồm 986 căn hộ với các diện tích từ 47 m2 - 102 m2 tùy diện tích và vị trí căn 1-3 phòng ngủ. Quy mô dự án gồm 30 tầng nổi và 2 tầng hầm được triển khai trên diện tích đất xây dựng giai đoạn 1 là 11.415 m2.

Điểm nổi bật của dự án là công viên nội khu khép kín lớn nhất khu vực chỉ dành riêng cho cư dân Kingdom 101 cùng hàng ngàn mảng xanh bao phủ khắp tòa nhà và liền kề hơn 4.000 m2 công viên của quận 10. Bên cạnh đó, vị trí trung tâm liền kề các tiện ích cao cấp của khu vực và chỉ mất 3 phút là đến cổng tuyến metro số 5 ở đường Lý Thường Kiệt cùng thiết kế căn hộ xanh độc đáo cũng là những điểm nổi bật của dự án.

Với mật độ xây dựng thấp, mong muốn của chủ đầu tư là khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra môi trường cảnh quan đô thị trong lành và xanh mát, phương tiện lưu thông được dễ dàng, đồng thời đảm bảo an toàn PCCC và an ninh cao cho cư dân Kingdom 101 nói riêng và khu vực trung tâm quận 10 nói chung. Chính vì vậy chủ đầu tư đã dành phần lớn quỹ đất để làm 2 con đường liền kề dự án, công viên nội khu khép kín, công viên cây xanh quận 10 với hệ thống an ninh và an toàn PCCC hiện đại.