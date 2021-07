Kinh tế 'vượt bão' dịch bệnh

Trước đó, Long An nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của cả nước khi chính thức cấp phép cho dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II ( Singapore ), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỉ USD với mục tiêu truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện. Trong lĩnh vực điện, Cần Thơ “đóng dấu” chứng nhận cho dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỉ USD với mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Hà Nội... cũng đón nhiều dự án mới bên cạnh những dự án cũng tăng quy mô, mở rộng đầu tư. Tính đến hết ngày 20.6, Việt Nam đã thu hút được hơn 15 tỉ USD vốn FDI, nhưng điều đáng mừng hơn các con số là dòng vốn này chảy mạnh nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo theo đúng mục tiêu của Chính phủ đề ra.

Một điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm là xuất khẩu vẫn giữ vững “phong độ” với kim ngạch đạt trên 157 tỉ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Câu lạc bộ tỉ USD đã có 25 thành viên, trong đó 5 ngành hàng có kim ngạch trên 10 tỉ USD. Các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; hàng dệt may; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ đều có mức tăng trưởng mạnh. Đây là kết quả của nỗ lực "dọn ổ" mà Chính phủ thực hiện để đón các “đại bàng” công nghệ trên thế giới tiếp tục mở rộng cũng như đầu tư mới vào Việt Nam như Intel, Apple, Pegatron và Foxconn... Các sản phẩm chủ lực của nền kinh tế như nông, thủy sản cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Có thể kể đến như gạo với sự thay đổi ngoạn mục từ lượng sang chất khi nhiều thời điểm, gạo Việt có giá xuất khẩu cao nhất thế giới, vị trí mà Thái Lan thống trị nhiều thập kỷ nay. Chúng ta cũng lần đầu tiên có thương hiệu gạo đoạt giải ngon nhất thế giới. Hay trái vải Việt Nam bay thẳng sang nhiều nước trong khối EU, Nhật... thay vì phải kêu gọi giải cứu như mọi năm.