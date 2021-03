Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền ‘rót’ 1.800 tỉ đồng làm 5 nhà máy điện gió

5 dự án này gồm: Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 (H.Hướng Hoá, Quảng Trị), với công suất của khoảng 50 MW. Nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 (xã Hướng Linh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), công suất mỗi nhà máy 30 MW.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Geleximco Vũ Văn Tiền vốn được giới đầu tư gọi là “Tiền còi” do thân hình nhỏ bé, nhưng ông cũng khá bản lĩnh khi chèo lái con thuyền Geleximco, ngoài điện còn đầu tư mạnh vào bất động sản với các dự án lớn như Khu đô thị thành phố giao lưu trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), Khu đô thị Gelexia Riverside và Khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội), Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh)…

Bên cạnh đó, Geleximco cũng là cổ đông sáng lập và đồng sở hữu các đơn vị như: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Công ty CP Chứng khoán An Bình, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình…