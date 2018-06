KN Golf Links - tuyệt tác mới của Greg Norman sắp ra mắt tại Cam Ranh

Sân golf KN Golf Links được thiết kế bởi huyền thoại golf Greg Norman - danh thủ người Úc được cộng đồng golf ngưỡng mộ với thành tích ấn tượng 91 lần vô địch các giải golf quốc tế.

Ông đã thiết kế hơn 100 sân golf tại 34 quốc gia, 6 lục địa và đạt được nhiều giải thưởng thiết kế uy tín quốc tế. KN Golf Links là một trong những sản phẩm thiết kế tâm huyết của Greg Norman.

KN Golf Links được thiết kế 27 lỗ theo tiêu chuẩn links course quốc tế (sân gò cát nằm bên bờ biển), và là sân golf duy nhất do Greg Norman thiết kế tại Bãi Dài, thành phố Cam Ranh. KN Golf Links có vị trí thuận lợi liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, do đó sẽ là điểm đến vô cùng hấp dẫn cho các golf thủ đến chinh phục và trải nghiệm.

Theo tìm hiểu, KN Golf Links là một hạng mục thuộc quần thể Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp KN Paradise do Công ty TNHH KN Cam Ranh làm chủ đầu tư bao gồm các dịch vụ vui chơi giải trí và tiện ích vượt trội phục vụ nhu cầu du khách trong và ngoài nước như: quảng trường nghệ thuật, bến du thuyền quốc tế, cụm các khách sạn 4 và 5 sao, resort & spa, khu dưỡng lão cao cấp, khu phố đi bộ kết hợp mua sắm, khu vui chơi giải trí, khu vườn thượng uyển đa quốc gia, công viên nước và các công viên chuyên đề.

Sân Golf KN Golf Links Bên cạnh phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch và giải trí, chủ đầu tư còn hướng tới xây dựng một khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp gồm: Biệt thự golf, nhà phố thương mại, căn hộ cao cấp, cùng với các tiện ích phục vụ dân cư như bệnh viện quốc tế, các trường học quốc tế, học viện du lịch quốc tế, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em và trung tâm thể dục thể thao. Bên cạnh phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch và giải trí, chủ đầu tư còn hướng tới xây dựng một khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp gồm: Biệt thự golf, nhà phố thương mại, căn hộ cao cấp, cùng với các tiện ích phục vụ dân cư như bệnh viện quốc tế, các trường học quốc tế, học viện du lịch quốc tế, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em và trung tâm thể dục thể thao.

Dự kiến, sân golf KN Golf Links sẽ được đưa vào hoạt động trong quý 3/2018. Chủ đầu tư cũng sẽ sớm ra mắt sản phẩm đầu tiên thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp KN Paradise là khu biệt thự golf Wyndham Grand Resort do Tập đoàn Wyndham quản lý. Mọi thông tin chính thức liên quan đến dự án sẽ được chủ đầu tư đăng tải chi tiết qua các kênh sau: