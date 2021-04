Kỳ 4 : Muốn đầu tư ở Singapore, cần phải làm gì?

One IBC Singapore hỗ trợ ‘trọn gói’ cho doanh nghiệp Việt Nam Là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu trên nền tảng kinh doanh chuyên nghiệp, One IBC Singapore hỗ trợ thành lập công ty và mở tài khoản ngân hàng tại Singapore trong các lĩnh vực thương mại đầu tư, tài chính - ngân hàng, du lịch, thương mại, bán lẻ, Fintech với thủ tục đơn giản và chi phí hợp lý. One IBC có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều ngân hàng uy tín tại Singapore và trên thế giới, Quý doanh nghiệp sẽ sở hữu tài khoản ngân hàng nước ngoài nhanh chóng, giao dịch thương mại hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh với đối tác, khách hàng quốc tế. Chúng tôi cam kết hỗ trợ vận hành doanh nghiệp tuân thủ theo đúng yêu cầu pháp luật nước sở tại. One IBC Việt Nam Địa chỉ: Tòa nhà Asia Trade, 507B Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, Việt Nam. Hotline: 1800 6758 | Mobile/Zalo/Viber: +84 84877 7768 Website: http://www.oneibc.com | Email: vietnam@oneibc.com One IBC Singapore Địa chỉ: 1 Raffles Place, #40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616 Mobile: +65 6591 9991