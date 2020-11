Kỳ công vận hành 400 vườn trên mây của tháp xanh cao nhất Việt Nam tại Ecopark

Solforest là toà tháp xanh 41 tầng, cao hơn 150m, được phát triển theo mô hình Vertical Forest (rừng thẳng đứng) với hơn 400 khu vườn nhiệt đới. Các khu vườn này thu hút khách hàng nhờ sở hữu tầm nhìn cảm xúc, view trọn vịnh đảo rộng 54 ha và sông Hồng.

Đại diện chủ đầu tư Ecopark cho hay: “mô hình Vertical Forest còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng xuất hiện ở nhiều quốc gia phát triển, nổi bật như toà tháp: Bosco Vertical (Milan, Italy) quy mô 21 tầng, cao 110m; Nanjing Vertical Forest chiều cao 108m; One Central Park (Sydney, Australia) cao 117m. Tại Việt Nam, hiện tại cũng có 3 - 4 dự án phát triển theo mô hình này, tuy nhiên các dự án có quy mô hạn chế cao từ 42 - 65 m. Với chiều hơn 150 m, khi hoàn thành, Solforest sẽ trở thành một trong những toà tháp xanh cao nhất thế giới".

Chia sẻ về lý do rất hiếm chủ đầu tư Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Bắc phát triển các dự án theo mô hình Vertical Forest, ông Nghiêm Văn Nam - Kỹ sư cây xanh và chuyên gia cảnh quan của Ecopark, có kinh nghiệm hơn 10 năm phát triển hệ sinh thái xanh 500 ha Ecopark cho biết “Tại miền Bắc Việt Nam, phát triển hệ thống hàng trăm khu vườn trên độ cao cả trăm mét là một kỳ công rất lớn. Cụ thể, miền Bắc Việt Nam là nơi có khí hậu khắc nghiệt, mùa hè trời nóng lên tới 50 độ C, mùa đông nhiệt độ xuống tới 10 độ C. Chênh lệch nhiệt độ tới 40 độ C giữa hai mùa, cộng thêm nắng gắt hướng Tây vào mùa hè và gió Đông Bắc thổi mạnh trên cao vào mùa đông sẽ tạo ra một kỳ công lớn để phát triển các khu vườn xanh trên cao.

Nếu chủ đầu tư không có một đội ngũ chuyên gia cây xanh cảnh quan có kinh nghiệm dày dặn, sẽ rất dễ xảy ra tình trạng cây xanh khó phát triển trước tình trạng thời tiết khắc nghiệt, chủ căn hộ mất nhiều thời gian chăm sóc khu vườn căn hộ, các khu vườn không đồng bộ gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, lá cây tắc nghẽn ống dẫn nước, dột nước tại khu ban công”.

Ông Nam cũng cho biết: "Tại Ecopark, khi thiết kế Solforest, nhóm chuyên gia cây xanh của Ecopark đã phải nghiên cứu, thử nghiệm hàng tháng trời mới tìm ra loại cây, loại giá thể và phương án chăm sóc 400 khu vườn trên cao của 2 tòa tháp Vertical Forest (rừng thẳng đứng) Solforest".

Các nghiên cứu này đều được thực hiện bởi đội ngũ hàng chục các kỹ sư cây xanh và chuyên gia cảnh quan kì cựu nhất của Ecopark, có kinh nghiệm hàng chục năm, là các nhân sự chính kiến tạo không gian xanh 500 ha kỷ lục của Ecopark. Các kỹ sư này là những người đóng góp to lớn giúp Ecopark giành giải Oscar của ngành bất động sản với giải thưởng “khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới” từ IPA. Việc kiến tạo và duy trì không gian xanh khổng lồ tại Ecopark được đánh giá khó khăn gấp hàng trăm lần việc duy trì và phát triển 400 khu vườn xanh trên cao. Hiện tại, mỗi năm, Ecopark đón hàng chục đoàn tham quan của các tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Các tập đoàn này đều mong muốn có thể phát triển được không gian xanh như Ecopark tại các đại dự án.

Theo đại diện Ecopark, sau hàng chục lần nghiên cứu và thử nghiệm, đội ngũ cây xanh của Ecopark đã tìm ra được loạt cây "may đo" phù hợp với cuờng độ nắng, cường độ gió của mỗi hướng căn hộ. Đặc biệt, các loài cây này có khả năng thích nghi được với sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc, chịu được sức gió và áp suất trên độ cao hàng trăm mét. Các loại cây cây này thuộc dòng xanh quanh năm, ít rụng lá. Vấn đề có thể phát sinh côn trùng và muỗi tại 400 khu vườn trên không được giải quyết triệt để khi Ban Cây Xanh Ecopark duy tu chăm sóc định kỳ giúp các khu vườn xanh luôn thoáng đãng và tràn ngập nắng, khô ráo. Mặt khác, các kỹ sư cây xanh sẽ trồng hàng loạt các cây tinh dầu chống muỗi và côn trùng.

Đặc biệt, các kỹ sư cây xanh và chuyên gia cảnh quan của Ecopark cũng đã nghiên cứu được loại giá thể phù hợp để trồng cây trên cao. Loại giá thể này sạch, có khả năng giữ ẩm lâu mỗi lần tưới, nước được giữ ở giá thể mà không chảy ra ngoài, tránh được hiện tượng nước và đất chảy ra gây ẩm thấp như khi trồng trên đất thịt thông thường.

Toàn bộ các ban công đều được chủ đầu tư hoàn thiện sân vườn, bàn giao cho cư dân cùng công nghệ chăm sóc. 100% khu vườn được bảo trì và duy tu định kỳ, lắp đặt hệ thống tưới nước dinh dưỡng cài đặt tự động theo giờ phù hợp với nhịp sinh trưởng của các loại cây.

Hệ thống kỹ thuật của tòa nhà cũng được thiết kế phù hợp với các khu vườn trên cao: mỗi khu vườn đều có hệ thống phễu gom lá cây rụng, các đường ống thoát nước cũng được thiết kế to hơn bình thường để không xảy ra tắc nghẽn trong trường hợp lá cây có rơi vào.

Theo đại diện Ecopark, có 2 kỳ công lớn nhất khi triển khai tòa tháp Solforest.

Bài toán thứ nhất được tập đoàn này đặt ra cho Dewan - tập đoàn thiết kế danh tiếng bậc nhất trên thế giới, chuyên thiết kế các công trình biểu tương cho các tỷ phú Trung Đông: “Tập đoàn Dewan phải nghiên cứu để Solforest sở hữu một thiết kế biểu tượng, mang đến những trải nghiệm hoàn hảo đến từng chi tiết vô hình, tỉ mỉ tới từng hướng nắng, hướng gió, sự thay đổi của tia UV và nhiệt độ theo mùa”.

Bài toán thứ 2 “Các kỹ sư cây xanh và chuyên gia cảnh quan của Ecopark - những người đã kiến tạo nên một không gian xanh khổng lồ 500 ha từng được vinh danh khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới phải tạo ra 400 khu vườn đẹp nhất thế giới, vượt qua tất cả các tòa tháp Vertical Forest hiện tại đang có”.