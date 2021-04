La Villa Green City, khu đô thị đáng sống bậc nhất trung tâm TP.Tân An

Nằm tại vị trí trung tâm, thành phố Tân An là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Long An. Thành phố hiện có 9 phường và 5 xã với dân số hơn 160.000 người trên tổng diện tích tự nhiên hơn 8.192 ha. Nằm trong trục phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ kinh tế của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tân An có mạng lưới giao thông kết nối nội khu và các địa phương lân cận thuận lợi thông qua các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, cao tốc Dầu Giây - Long Thành, sông Vàm Cỏ Tây…

Những năm qua, đô thị loại II Long An đang tập trung thu hút nhiều nguồn lực đầu tư phát triển trong nỗ lực để trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Với sự phát triển chung của Tân An, thị trường bất động sản tại đây cũng có sự khởi sắc. Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, mang tính biểu tượng trở thành nơi an cư cho những người thành đạt tại thành phố, góp phần làm cho diện mạo TP.Tân An khang trang, hiện đại. Khu đô thị được xem là kiểu mẫu tại trung tâm thành phố Tân An phải kể đến là La Villa Green City.

La Villa Green City - vị trí trung tâm, lợi thế “đắc thủy”

La Villa Green City nằm tại vị trí “trung tâm của trung tâm” Long An. Dự án nằm tại trung điểm về kinh tế, văn hóa chính trị của thành phố Tân An, nơi tập trung cộng đồng dân cư tri thức, văn minh và là khu vực được đầu tư nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế. Dự án nổi bật nhờ sở hữu vị trí gồm 2 mặt tiền trên quốc lộ 1A và đường Hùng Vương nối dài. Đây là cửa ngõ kết nối Long An nói chung và Tân An nói riêng với TP.HCM và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

La Villa Green City nằm ở vị trí lợi thế đắc thủy trung tâm TP.Tân An

Từ dự án, cư dân tương lai tiệm cận dễ dàng với nhiều cơ quan trọng yếu như: dãy phố ngân hàng, trường học các cấp, bệnh viện và các cơ quan hành chính, công cộng... Ngoài ra, chỉ mất 20 phút lái xe, cư dân có thể đến Sài Gòn thông qua những tuyến đường được đầu tư hiện đại.

La Villa Green City hội tụ đủ cả 3 tiêu chí quan trọng nhất khi chọn nhà: Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Bên cạnh vị thế nằm tại trung tâm thành phố, dự án tỏ rõ sức mạnh nội tại khi sở hữu vị trí “kề sông hướng thủy”. Toàn bộ dự án ôm trọn dòng sông Vàm Cỏ Tây thơ mộng và hiền hòa, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho cư dân. Theo chuyên gia phong thủy: Nước là nguyên tố có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những nguồn năng lượng tích cực. Nước là khởi nguồn của sự phát triển thịnh vượng và một tinh thần minh mẫn.

Cuộc sống giàu trải nghiệm tại La Villa Green City

Cuộc sống tại La Villa Green City là một hành trình trải nghiệm những yếu tố thuận tự nhiên và tiện ích hiện đại. Lợi thế gần sông, nhà phát triển dự án Trần Anh Group đã kiến tạo nên những công trình tiện ích dung hợp cùng dòng thủy khí hài hòa như công viên nước ven sông River Park dài 1.000 m, công viên cây xanh, quảng trường nhạc nước và hệ thống đường nội khu... Kết thúc một ngày làm việc, cư dân rảo bước trên những cung đường ven sông Vàm Cỏ, rợp bóng cây xanh, muộn phiền nào cũng sẽ xua tan. Dòng sinh khí dồi dào từ khuôn viên xanh mát tại La Villa Green City sẽ giúp những gia chủ luôn được tái tạo thể chất, dung dưỡng tinh thần, mang đến một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.

Tổ hợp hiện hữu tại khu đô thị La Villa Green City

Dự án quy tụ hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp như hồ bơi Olympic, hệ thống trường học, phòng khám tiêu chuẩn quốc tế, phòng tập gym - spa sang trọng… tất cả hiện hữu trong một quần thể xanh trong, mát lành mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng tại những khuôn viên tinh tế ở xa nội thành. Đặc biệt, trung tâm thương mại Tân An Square sẽ là niềm tự hào của cư dân La Villa Green City khi đáp ứng mọi nhu cầu giải trí thời thượng của các thành viên trong gia đình và trở thành điểm đến nổi bật giữa trung tâm thành phố Tân An trong tương lai.

Bên cạnh đó, mỗi biệt thự tại La Villa Green City gây ấn tượng với lối kiến trúc tân cổ điển tinh tế. Các biệt thự có diện tích hợp lý, được thiết kế đảm bảo những chuẩn mực cao về tiện nghi và tối đa hóa công năng sử dụng.

Đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ: Việc chú trọng vào đầu tư tiện ích và cảnh quan môi trường sống có lợi cho khách hàng là mục tiêu chúng tôi hướng tới. Vì vậy chúng tôi tự tin La Villa Green City là khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.Tân An với những trải nghiệm mà không đâu có được.