Lãi suất tiết kiệm online Nam A Bank lên đến 6.8%/năm

Nếu như cách gửi tiền tiết kiệm truyền thống, khách hàng đến tận quầy giao dịch để thực hiện thì nay các Ngân hàng TMCP đã đẩy mạnh tốc độ số hóa, bổ sung thêm kênh tiết kiệm online để giảm bớt thời gian di chuyển cho khách hàng, đặc biệt là hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 đến cộng đồng. Chỉ cần ngồi ở nhà với một chiếc smartphone có kết nối internet, khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản chỉ trong tích tắc và gửi tiết kiệm online nhanh chóng, an toàn.

Theo đó, Nam A Bank đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm online. Mới đây, Nam A Bank điều chỉnh lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng lên đến 6.8% (tăng 0,6% so với thiết kiệm tại quầy), 7 tháng 6,5% (tăng 0,5% so với tiết kiệm tại quầy) và 6 tháng 6,4% (tăng 0,4% so với tiết kiệm tại quầy). Đặc biệt, với tính năng định danh khách hàng điện tử tự động toàn diện - eKYC của Nam A Bank cho phép khách hàng làm thủ tục đăng ký mở tài khoản 100% trực tuyến trên Ngân hàng số Open Banking và gửi tiết kiệm Online cực kỳ đơn giản.