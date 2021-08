Lâm Đồng hỗ trợ và cung ứng 5000 tấn rau củ cho TP.HCM chống dịch Covid- 19

Chiều 20.8 Công an TP. Đà Lạt chuyển hơn 30 tấn rau, của, quả các loại về Công an Q.10, và TP. Thủ Đức (TP. HCM) để trao tặng lực lượng công an, y bác sĩ TP.Thủ Đức ngày đêm vất vả chống dịch Covid-19 và cung cấp cho các khu dân cư đang thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. Như vậy, sau 4 lần tổ chức thu hoạch, vận chuyển, Công an TP. Đà Lạt đã gửi đến người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP. HCM khoảng 120 tấn nông sản tươi. Ngoài tiếp nhận nông sản do người dân, các tổ chức trên địa bàn đóng góp; trong những ngày qua lực lượng đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an TP. Đà Lạt cùng công an các phường, xã đã chung tay ra đồng thu hái, sở chế, đóng gói rau, củ, quả để chuyển đi TP.HCM