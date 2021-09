Làm giả cả lệnh bắt tạm giam để lừa tiền trong tài khoản ngân hàng

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (nhà quận 4, TP.HCM), do dịch bệnh nên chị và người thân về quê ở Hậu Giang để tránh dịch. Ngày 23.9 chị nhận được mấy cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Vì có đặt sữa cho con nên chị gọi lại số máy +9912363723104, bên kia là tổng đài tự động thông báo chị có một bưu kiện chưa nhận và hướng dẫn chị Hằng bấm phím 9 để gặp nhân viên bưu điện. Khi chị bấm phím 9 thì đầu dây bên kia là một giọng nam nói rằng theo quy định của bưu điện thì cần xác minh họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh nhân dân để kiểm tra bưu phẩm.

Người này nói sẽ kiểm tra giúp xem nội dung trong thư tòa án mời với lý do gì và yêu cầu chị Hằng giữ máy. Theo tóm tắt của nhân viên kho, tòa án mời chị Hằng trong ngày 23.9 phải có mặt ở Tòa án nhân dân TP.Đà Nẵng do Ngân hàng Đông Á đã có đơn khiếu nại và khởi kiện vì đã đứng ra đăng ký một thẻ tín dụng tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng có số nợ quá hạn chưa thanh toán là hơn 38 triệu đồng. Ngân hàng đã yêu cầu trả nợ nhiều lần nhưng chị Hằng không thanh toán nên khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP.Đà Nẵng. "Nếu trong ngày hôm nay không thanh số tiền trên chị Hằng sẽ bị khởi tố", người này nói và còn cung cung cấp rõ ngày chị Hằng mở thẻ tín dụng là ngày 3.6.2021 và ngày nhận thẻ là ngày 10.6.20221.

Chị Hằng nói mình không có làm thẻ tín dụng nào ở Ngân hàng Đông Á và ngày 3.6 chị ở TP.HCM, không ở Đà Nẵng thì người này nói có thể chị có tiết lộ thông tin cho ai hoặc cho bạn bè mượn giấy chứng minh nhân dân nên họ đã dùng thông tin của chị để mở thẻ. Khi chị Hằng khẳng định chỉ có một giấy chứng minh nhân dân, không cho ai mượn cũng không làm mất thì người này nói sẽ giúp chị trình báo công an vì trường hợp bị như chị Hằng rất nhiều.

“Khi đó tôi nghĩ họ có lòng tốt muốn giúp mình nên đã tin. Người này nối máy cho tôi nói chuyện với một người tự xưng là Trần Văn Nam cấp bậc đại úy đang công tác tại Đội 1, Phòng Cảnh sác hình sự, Công an TP.Đà Nẵng. Khi đó ông Nam gọi video và tôi thấy người này mặc đồ công an nên đã tin và kể hết sự việc. Ông Trần Văn Nam thông báo cho tôi sau khi điều tra thì tôi bị “dính” thêm tội rửa tiền và gửi cho tôi một lệnh bắt tạm giam bị can của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao TP.Đà Nẵng với nội dung bắt tôi về tội rửa tiền", chị Hằng kể.