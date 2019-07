Làm rõ vụ hơn nửa tấn thịt lợn nhiễm vi rút được cấp phép kiểm dịch

Chiều 17.7, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Long An, cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Trụ (Long An) đã vào cuộc vụ 1.134 kg thịt lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện tại hộ kinh doanh Cao Thị Huyền ở TT.Tân Trụ, H.Tân Trụ. Trong số thịt đó, 600 kg có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật do Ban Quản lý an toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.HCM cấp.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30.6, ngành chức năng H.Tân Trụ kiểm tra hộ kinh doanh Cao Thị Huyền, phát hiện xe tải BS 51C-732.68 của ông Nguyễn Thanh Tùng đang giao khoảng 500 kg thịt lợn cho bà Huyền. Trên xe tải và trong tủ đông của bà Huyền có tổng cộng 1.134 kg thịt lợn, nhưng chỉ có 600 kg có giấy chứng nhận kiểm dịch, số còn lại không rõ nguồn gốc. Ông Tùng khai nhận số thịt trên ông mua tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (chợ Bình Điền, TP.HCM).

Cơ quan chức năng H.Tân Trụ đã niêm phong tạm giữ số thịt này. Đến chiều 2.7, Chi cục Thú y vùng VI thông báo kết quả xét nghiệm mẫu thịt trên dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi nên đã tiêu hủy toàn bộ.

Có thông tin rằng lô thịt này trước khi vào chợ Bình Điền đã có giấy kiểm dịch của ngành chức năng tỉnh Long An, nên BQL ATTP TP.HCM tin tưởng vào giấy này, đã cấp giấy chứng nhận tiếp theo. Bà Khanh cho biết có nghe dư luận về việc này và Sở NN-PTNT Long An đã ký công văn gửi BQL ATTP TP.HCM, yêu cầu phối hợp để làm rõ.

Ngày 17.7, trả lời Thanh Niên, đại diện BQL ATTP TP.HCM cho biết sau khi có thông tin 600 kg thịt lợn xuất phát từ chợ Bình Điền xuống Long An do Đội 10 của ban chứng nhận kiểm dịch, ban đã chỉ đạo Đội 10 kiểm tra các hồ sơ lưu, truy xuất nguồn gốc để làm rõ. Theo đó, ngày 30.6, căn cứ vào đơn đăng ký kiểm dịch của bà Thái Hồng Loan, chủ sạp H1-148, Đội 10 đã kiểm tra thực tế lô hàng, trực tiếp niêm phong phương tiện vận chuyển (xe 51C-732.68), dây niêm phong số 0048822 và 0048823 và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh gồm 1 bản gốc seri 0132128/CN-KDSPĐV-UQ và 1 bản sao seri 111707/CN-KDSPĐV-UQ; tổng khối lượng 600 kg thịt lợn pha lóc. Nơi đến thứ nhất là Công ty TNHH lương thực thực phẩm Hòa Phát - 2097 ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa (Long An) với khối lượng 100 kg thịt lợn pha lóc. Nơi đến thứ hai là Cao Thị Huyền - 21 ấp Bình Hòa, TT.Tân Trụ, H.Tân Trụ (Long An), khối lượng 500 kg thịt lợn pha lóc.

Qua truy xuất nguồn gốc và kiểm tra đối chiếu các hồ sơ lưu tại chợ Bình Điền, nguồn gốc thịt lợn tại sạp H1-148 xuất phát từ 5 cơ sở giết mổ thuộc tỉnh Long An (Nghĩa Hưng - Bến Lức; Cổ Văn Mong - Đức Hòa; Lê Hữu Binh - H.Tân Trụ; Nguyễn Văn Dần - H.Bến Lức; Long Hiệp - H.Bến Lức). Tất cả số thịt lợn đưa về TP.HCM này đều có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, do Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản Long An cấp.

BQL ATTP TP cho rằng ban đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm dịch sản phẩm động vật tại chợ, tuân thủ và chấp hành đúng theo quy định. Đồng thời cho biết sẽ có công văn cung cấp toàn bộ thông tin lô thịt có nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi xuất phát từ Long An vào chợ Bình Điền cho Sở NN-PTNT Long An, để phối hợp trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.