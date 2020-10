Lần đầu tiên qua ứng dụng Ngân hàng số, có thể mua Bảo hiểm sức khỏe

Tính năng này do Ngân hàng Quốc tế (VIB) phát triển trên ngân hàng di động MyVIB. Mục tiêu đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm sức khỏe trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch.

Thông thường, để mua bảo hiểm sức khỏe, khách hàng sẽ phải liên hệ qua các đại lý bảo hiểm để đăng ký và tiến hành ký hợp đồng, thời gian hiệu lực của hợp đồng phụ thuộc vào thời gian xử lý các thủ tục liên quan. Với MyVIB, khách hàng có thể đăng nhập vào ứng dụng để tìm hiểu thông tin và lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp, trả lời các câu hỏi xác minh về sức khỏe, xác nhận thông tin và thanh toán là hợp đồng bảo hiểm sẽ được phát hành và có hiệu lực ngay lập tức. Thông tin được nhập tự động từ hệ thống giúp thời gian đăng ký rút ngắn chỉ còn chưa đến 1 phút. Không chỉ có vậy, khách hàng còn dễ dàng quản lý hợp đồng bảo hiểm, được thông báo tình trạng hợp đồng, hoặc chủ động cập nhật chỉnh sửa khi cần thiết.

Bảo hiểm sức khỏe VIB Care được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam. Bảo hiểm có quyền lợi bảo vệ lên đến 1 tỉ đồng/năm cho mỗi hợp đồng trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn. Với chi phí bảo hiểm cạnh tranh chỉ từ 4.000 đồng/ngày, tham gia bảo hiểm sức khỏe VIB Care khách hàng được hưởng hạn mức điều trị nội trú do tai nạn, ốm đau, bệnh tật lên đến 500 triệu đồng/năm/người; Được linh động chọn lựa các quyền lợi bổ sung chăm sóc ngoại trú, nha khoa, thai sản; Bảo lãnh viện phí tại trên 300 cơ sở khám chữa bệnh trong nước và hơn 60 bệnh viện tại nước ngoài.

Trong thời gian này, để khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến trên nền tảng Ngân hàng số, VIB tặng e-voucher trị giá 100.000 VNĐ cho khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ và đăng nhập vào MyVIB. Ngân hàng miễn phí hoàn toàn cho giao dịch chuyển tiền và cộng thêm 0,1% lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua MyVIB.

Ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB và dịch vụ Ngân hàng điện tử của VIB bốn năm liền được tạp chí tài chính quốc tế The Asset vinh danh Ngân hàng số của năm (Digital Bank of the Year và Trải nghiệm Khách hàng tốt nhất (Best Retail Digital Banking Experience). Với định hướng xây dựng Ngân hàng số theo hướng đơn giản, bảo mật và nhiều tiện ích, MyVIB không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện theo hướng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, liên tục rút ngắn thời gian và số lượng thao tác để thực hiện giao dịch.

VIB cũng bổ sung nhiều tính năng, tiện ích trên MyVIB để phục vụ nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng. Ngoài các tính năng truyền thống như thanh toán hóa đơn điện, nước; quản lý thẻ tín dụng; nạp thẻ điện thoại; người dùng nay cũng có thể sử dụng ứng dụng này để nạp tiền vào các ví điện tử quen thuộc như: Momo, Airpay, VTCPay. Mạng lưới đối tác, hệ sinh thái của MyVIB vẫn đang tiếp tục mở rộng, hứa hẹn mang lại vô vàn tiện ích tài chính cho khách hàng chỉ trong một ứng dụng ngân hàng di động.