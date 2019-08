Lần đầu tiên sau 3 năm, huy động tăng so với cho vay

Theo đó, các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM huy động vốn tăng 8,6% so với cuối năm 2018, trong khi dư nợ cho vay tăng 8,3%. Ông Nguyễn Hoàng Minh còn cho hay đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm trở lại đây, tốc độ huy động vốn của các ngân hàng tăng nhanh hơn so với cho vay. Đặc biệt, trong vòng 3 tháng qua, nguồn vốn huy động trung dài hạn của các ngân hàng tăng khá tốt, tăng 6% so với trước đó. Trong cơ cấu vốn huy động của các ngân hàng trước đây, vốn huy động ngắn hạn chiếm khoảng 79%, còn lại 21% là vốn trung dài hạn. Thế nhưng hiện nay, vốn ngắn hạn giảm xuống 73%, vốn trung dài hạn tăng lên 27%. Trong nguồn vốn trung dài hạn, kỳ hạn từ 1 - 2 năm chiếm tỷ trọng lớn.