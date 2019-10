Lần đầu tiên SeABank được Moddy’s xếp hạng tín nhiệm B1

Theo công bố của Moody’s, SeABank được xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 ở các hạng mục: tiền gửi ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; nhà phát hành ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; rủi ro đối tác ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; rủi ro đối tác ngắn hạn và dài hạn và hạng mục tín dụng cơ sở đạt mức B2.

Các yếu tố như vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, khả năng thanh toán nợ, chất lượng tài sản, nguồn vốn, thanh khoản... góp phần quan trọng mang đến kết quả đánh giá tích cực cho SeABank lần này.

Kết quả kinh doanh của SeABank đang có sự tăng trưởng khả quan. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng tài sản đạt gần 150.000 tỉ đồng, tăng 6,1% so với thời điểm đầu năm; tổng dư nợ tín dụng đạt 95.219 tỉ đồng, tăng trưởng 8,2% so với thời điểm đầu năm. Doanh thu thuần tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt về thu thuần dịch vụ tăng trưởng 247% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 409 tỉ đồng, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước.