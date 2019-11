Lễ ra quân dự án Aria Vũng Tàu thu hút hàng trăm nhân viên tham dự

Tưng bừng khí thế trong buổi lễ ra quân

Buổi lễ ra quân và đào tạo định hướng dự án Aria Vũng Tàu, ghi nhận sự tham dự đông đảo của nhân viên kinh doanh đến từ những đơn vị phân phối uy tín trên thị trường bất động sản như: Danh Khôi (DKR), TP INVEST, Danh Việt Holdings, Phúc Điền Land, Queen Sea…

Lễ ra quân và đào tạo định hướng dự án Aria Vũng Tàu

Phát biểu khai mạc, đại diện Nhà phát triển dự án ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Tiếp thị công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi chia sẻ: “Aria Vũng Tàu là dự án nằm trong chuỗi thương hiệu Aria mà Danh Khôi đang phát triển. Aria Vũng Tàu là dự án hiếm hoi cất nóc ngay sau lễ ra quân và sẵn sàng bàn giao vào quý 3/2020. Điều đó khẳng định sức mạnh và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư cũng như các đơn vị hợp tác đầu tư. Với những bước đi chiến lược, tầm nhìn, khát vọng của chủ đầu tư cùng sự đồng hành của đối tác phân phối chiến lược, dự án Aria Vũng Tàu hứa hẹn sẽ triển khai thành công trong thời gian sớm nhất”.

Tại sự kiện, đại diện nhà phát triển dự án đã công bố hàng loạt giải thưởng hấp dẫn sẽ được trao cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong “chiến dịch” bán hàng dự án Aria Vũng Tàu. Qua đó khích lệ tinh thần và tạo động lực cho nhân viên kinh doanh của các đơn vị cố gắng, nỗ lực bán thành công dự án.

Lễ ký kết bảo lãnh cho vay khách hàng dự án Aria Vũng Tàu

Aria Vũng Tàu: xu hướng sở hữu “second home”

Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ 2 bắt đầu từ các nước phương Tây và gia nhập thị trường Việt Nam từ những năm 2008 - 2009. Tại Anh, có đến 600.000 hộ gia đình sở hữu Second Home. Còn ở Trung Quốc, cũng có khoảng 15% hộ gia đình sở hữu hình thức bất động sản này. So với Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia) hay các vùng biển nam châu Âu, thị trường second home Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn sơ khai.

Theo một cuộc khảo sát, đa phần những người có sở thích du lịch ngụ tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đều ưu tiên lựa chọn Vũng Tàu cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Thống kê năm 2018, tổng lượt khách du lịch tại Vũng Tàu là 5,8 triệu lượt khách, trong đó gần 4 triệu lượt có thời gian lưu trú 1,5 ngày. Với thời tiết ấm áp quanh năm, bãi biển đẹp và khoảng cách di chuyển lên trung tâm TP.HCMchỉ mất 90 phút, Vũng Tàu sẽ sở hữu thị trường second home sôi động mà khách hàng hướng tới.

Nắm bắt được nhu cầu sở hữu “second home” đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố du lịch đặc biệt là tại Vũng Tàu, dự án Aria Vũng Tàu đã được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường với 2 block căn hộ và 46 biệt thự nghỉ dưỡng. Tọa lạc tại cung đường 3/2 nằm trong khu quy hoạch là trung tâm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Aria Vũng Tàu sở hữu diện tích hơn 70.000 m2, tiếp giáp 400 m đường bờ biển, hội đủ các tiện ích nội khu chuẩn resort như: công viên bốn mùa, Bar seashells by night, Cầu tình yêu nối dài ra biển,… và tiệm cận nhanh chóng đến các tiện ích ngoại khu cận kề trong vòng 5 phút di chuyển như siêu thị, cà phê, rạp chiếu phim, chợ đêm,...

Hướng đến những căn hộ thông minh, diện tích rộng và tích hợp được nhiều tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng đẳng cấp, Aria Vũng Tàu thiết lập chuẩn “second home” mới, gạt bỏ những căn hộ nghỉ dưỡng “hộp diêm”, mang đến không gian sống lý tưởng cho các gia đình. Aria Vũng Tàu thực sự là bất động sản second home “đúng chất” hiếm hoi được chào đón tại Vũng Tàu.

Các đơn vị thể hiện quyết tâm triển khai thành công dự án

Hiện tại, Aria Vũng Tàu đang được chào bán với giá 40 triệu đồng/m2 (chưa VAT), phương thức thanh toán đợt 1 chỉ 30% và nhận nhà vào quý 1/2020. Đây là một trong những cơ hội giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu được ngôi nhà thứ hai ngay trung tâm thành phố biển Vũng Tàu.