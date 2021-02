'Lì xì' cổ tức sớm ngay sau Tết Tân Sửu

Tương tự, Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN) thông báo ngày 1.3 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 15.3. Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ chi 30 tỉ đồng để thanh toán cổ tức 2020. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , lượng khách đến công viên chỉ đạt 36% kế hoạch đề ra và bằng 36% so với thực hiện năm trước. Theo đó, doanh nghiệp báo cáo doanh thu đạt 84 tỉ đồng, giảm 62% và lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỉ đồng, giảm 57% so với năm 2019. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất 10 năm qua của công viên Đầm Sen.