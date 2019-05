Lộ diện ‘người khổng lồ’ đứng sau thương hiệu Mövenpick Hotels & Resorts

Hiện nay, M&A (việc mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp) đang tạo nên “cơn sốt” tại thị trường mới phát triển ở Việt Nam. Việc sáp nhập các thương hiệu lớn tạo nên nguồn sức mạnh tập trung giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các thương hiệu thành viên và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

Trong vài năm trở lại đây, ngành khách sạn đã chứng kiến quá trình M&A sôi động của hàng loạt các thương hiệu đình đám. Theo ông Lauro Ferroni, Phó chủ tịch Tập đoàn Dịch vụ Khách sạn JLL: “Các thương hiệu khách sạn sẽ gia tăng giá trị cho nền tảng kinh doanh của họ và cách tốt nhất để phát triển thường là việc mua lại/sáp nhập hệ thống điều hành và những hợp đồng nhượng quyền…”.

Một trong những thương vụ M&A đình đám phải kể đến việc Mövenpick Hotels & Resorts chính thức gia nhập đại gia đình AccorHotels vào năm 2018.

AccorHotels là tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn thứ ba thế giới và lớn nhất châu Âu, sở hữu hệ thống 4.300 khách sạn, resort tại 100 quốc gia với hơn 500.000 phòng nghỉ; 10.000 ngôi nhà riêng tốt nhất toàn cầu. Các thương hiệu hàng đầu như: SOFITEL luxury Hotels, Pullman, Ibis, MAMA Shelter, ADAGIO, HOTELF1, MGallery, The SEBEL, Novotel, Mercure, THALASSA Sea&Spa... đều thuộc hệ thống quản lý của Accor.

Trong khi đó, Mövenpick Hotels & Resorts là thương hiệu quản lý khách sạn uy tín đến từ Thụy Sĩ, có lịch sử phát triển gần 50 năm. Mövenpick sở hữu thị phần lớn, phát triển nhanh và không ngừng mở rộng tại châu Âu, Trung Đông, châu Á và châu Phi với 100 khách sạn, khoảng 20.000 phòng, tại 27 quốc gia.

Việc bổ sung thêm thương hiệu Mövenpick Hotels & Resorts vào chuỗi các thương hiệu của AccorHotels giúp củng cố vị thế và gia tăng sự hiện diện của thương hiệu này tại thị trường châu Âu, châu Á và Trung Đông. Ngược lại, các kênh phân phối, chương trình khách hàng thân thiết và chiến lược marketing toàn cầu của AccorHotels sẽ nâng tầm Mövenpick về chất lượng dịch vụ và cả doanh thu cho các resort, khách sạn do Mövenpick quản lý.

Sau khi sáp nhập cùng AccorHotels, việc lựa chọn đầu tư vào các dự án do Mövenpick Hotels & Resorts quản lý giúp khách hàng hoàn toàn an tâm, tin tưởng vào chất lượng dịch vụ, khả năng vận hành và đặc biệt là nguồn doanh thu, lợi nhuận nhà đầu tư nhận được.

Movenpick Resort Waverly Phú Quốc đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư

Năm 2019, Mövenpick Hotels & Resorts sẽ trực tiếp quản lý 3 resort sắp đi khai trương tại Việt Nam cùng nhiều khách sạn 5 sao khác. Trong đó, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, do MIKGroup phát triển được đánh giá có tiềm năng vượt trội cho giới đầu tư khi tọa lạc tại bãi Ông Lang - top 5 bãi biển đẹp nhất thế giới do ABC News bình chọn năm 2008 và top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2013 do CNN bình chọn. Dự án sở hữu mô hình thiết kế ấn tượng và khác biệt với condotel cao 9 tầng hình cánh sóng, gồm 329 căn hộ; cùng 79 căn biệt thự biển hạng sang vượt trội.