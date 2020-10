Lộ diện 'ông vua' tiêu dùng - bán lẻ Việt Nam

Cụ thể, quý 2/2020, Masan Group (MSN) đã hoàn tất mua thêm 12,6% cổ phần tại The CrownX với tổng giá trị tiền mặt là 826 triệu USD, nâng tổng sở hữu của Masan tại The CrownX lên 82,6%. Trước đó, tập đoàn này đã ra nghị quyết thành lập Công ty TNHH The Sherpa và Công ty CP CrownX nhằm hoàn tất giao dịch hợp nhất giữa Công ty CP phát triển và thương mại dịch vụ VCM (VCM) và Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (MCH). Thông qua The Sherpa và The CrownX, MSN là cổ đông sở hữu 85,7% cổ phần MCH và 83,7% cổ phần VCM.