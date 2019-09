Lợi ích bất ngờ từ thảm hoa mười giờ dưới tán thanh long

Ông Trần Văn Quang (Tám Quang, 59 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, H.Tân Trụ, Long An), người đầu tiên áp dụng mô hình trồng hoa mười giờ dưới tán thanh long, nói rằng việc ông phát hiện ra lợi ích của thảm hoa mười giờ là hết sức tình cờ. “Khoảng giữa năm 2017, khi đang ngồi suy nghĩ tìm cách diệt sâu bọ phá hại 3 công vườn thanh long của gia đình , tôi chợt phát hiện quanh chỗ đám hoa mười giờ mọc trước cửa nhà không có kiến và sâu bọ đến quấy phá, đất lại tơi xốp hơn những chỗ khác. Thế là tôi quyết định mang hoa mười giờ ra trồng trên những khoảng đất trống giữa những hàng thanh long và chỉ nửa năm sau đã thu được kết quả hết sức mỹ mãn”, ông Tám Quang chia sẻ.

Theo ông Tám Quang, sự khoe sắc rực rỡ của hoa mười giờ đã dẫn dụ thiên địch có lợi cho cây thanh long, qua đó khiến sâu bọ tránh xa nên ông không phải tốn chi phí mua thuốc trừ sâu mỗi vụ 1,2 triệu đồng cho 3 công thanh long của mình nữa. Quan trọng hơn, thảm hoa mười giờ đã tạo mùn cho đất và điều tiết nhiệt độ, giúp vườn thanh long luôn dịu mát kể cả trong mùa khô hay những lúc nắng gắt… “Thân mọng nước của hoa mười giờ làm cho vườn thanh long luôn mát mẻ, cây rất hiếm khi bị sâu bệnh. Nhờ vậy, lượng chồi non đậu trái cũng nhiều hơn, số trái có thể để cũng nhiều hơn. Thêm nữa, nhờ cây luôn đủ nước nên thời gian ra chồi non cũng kéo dài hơn, giúp tiết kiệm được chi phí xông đèn cho cây ra hoa trong vụ nghịch, trong khi giá bán lại cao hơn; qua đó tăng thu nhập cho nhà vườn”, ông Tám Quang cho biết thêm.

Ngoài ra, hiệu quả dễ nhận thấy nhất của mô hình này chính là trái thanh long nặng hơn khoảng 0,2 kg so với trái có cùng kích cỡ trồng ở những khu vườn không có thảm mười giờ bên dưới. “Hồi năm ngoái, tôi đã thắng “cược” với một thương lái ở bên huyện giáp ranh về cân nặng của trái thanh long nhà mình, do anh này không tin những ưu điểm của mô hình là trái lớn hơn, nặng hơn; số lượng trái nhiều hơn so với cách trồng truyền thống”, ông Tám Quang quả quyết.