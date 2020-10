Lợi nhuận trước thuế quý 3/2020 Nam A Bank tăng hơn 42%

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Nam A Bank, quý 3/2020, thu nhập lãi thuần đạt 691,029 tỉ đồng (tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2019), cùng đó hoạt động dịch vụ và ngoại hối có mức tăng trưởng khởi sắc như: thu thuần dịch vụ đạt 26,149 tỉ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ) và thu thuần kinh doanh ngoại hối đạt 14,119 tỉ đồng (tăng đến 93% so với cùng kỳ). Qua đó đưa tổng thu nhập thuần đạt 732,601 tỉ đồng (tăng đến 51% so với cùng kỳ quý 3 năm trước), đó là nguyên nhân chính yếu giúp lợi nhuận trước thuế quý 3/2020 của Nam A Bank đạt đến 186,839 tỉ đồng (tăng 42,64% so với cùng kỳ năm 2019).

Một số chỉ tiêu quy mô trọng yếu của Nam A Bank đạt mức tăng trưởng rất tốt trong 9 tháng đầu năm, và có mức tăng trưởng vượt bậc so với mức tăng của ngành, qua đó giúp Nam A Bank hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng quy mô cả năm 2020 chỉ sau 9 tháng đầu năm, cụ thể: Tổng tài sản đạt gần 120.000 tỉ đồng (tăng 26,2% so với đầu năm và hoàn thành 103% kế hoạch cả năm), huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 100.000 tỉ đồng (tăng 32% so với đầu năm và hoàn thành đến 108% kế hoạch cả năm), dư nợ cho vay đạt hơn 86.000 tỉ đồng (tăng 27,3% so với đầu năm và hoàn thành đến 105% kế hoạch cả năm).