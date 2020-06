Long An: Cầu Tân An và 5 cầu yếu khác trên QL N1 đã được thay thế

Ngày 7.6, tại TP.Tân An (Long An), Bộ GT-VT phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ thông xe công trình cầu Tân An trên Quốc lộ 1 (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây) và 5 cầu trên Quốc lộ N1 thuộc địa bàn tỉnh Long An (cầu Mỏ Heo, Kênh T62, Kênh T4, Kênh T2 và Kênh T61). Tổng vốn đầu tư 6 cầu là 165 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án 6 (Bộ GT-VT) làm chủ đầu tư. Đây là 6/121 cầu thuộc Dự án Tín dụng ngành GT-VT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (giai đoạn 2013 - 2020), được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức, cá nhân có liên quan đã góp phần đưa 6 công trình hoàn thành "thần tốc". ẢNH: B.B

Các cầu đều được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với kết cấu thép theo các tiêu chuẩn hiện hành. Mặt cắt ngang cầu phù hợp với cấp đường quy hoạch từ 7,5 m đến 22 m và phù hợp với quy hoạch đô thị.

Cầu Tân An cách cầu hiện hữu nằm bên phải hướng tuyến khoảng 10 m. Dự án bao gồm cả phần đường và phần cầu. Bề rộng phần cầu là 12 m, phần đường rộng 26 m. Nhịp giữa thông thuyền bằng dàn vòm thép khẩu độ 63 m. Chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố hơn 301 m; tổng chiều dài tuyến là 1.046 m. Giá trị công trình 110 tỉ đồng, khởi công tháng 9.2019, hoàn thành tháng 6.2020.

5 cầu trên Quốc lộ N1 (thuộc địa bàn 2 huyện Đức Huệ và Thạnh Hóa) có bề mặt rộng ngang cầu dài 8 m, vận tốc phương tiện di chuyển đồng bộ với mặt đường, khoảng thông thuyền rộng bằng dàn vòm thép khẩu độ trên 15,2 m.

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đánh giá rằng việc hoàn thành và đưa vào khai thác cầu Tân An mới và 5 cầu trên tuyến QLN1 sẽ xóa bỏ các điểm nghẽn về ùn tắc và an toàn giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông từ thành thị đến nông thôn, kết nối vùng sâu vùng xa gồm các huyện nghèo biên giới giáp nước bạn Campuchia để tạo đà kết nối các tuyến vận tải nhằm đưa được hàng hóa tiếp cận nhanh về các trung tâm chế biến và tiêu thụ của tỉnh, cũng như kết nối giữa vùng ĐBSCL với TP.HCM. Các công trình này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, cải thiện mạng lưới giao thông đường bộ, tạo tiền đề và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An nói riêng và các tỉnh khu vực miền Tây Nam bộ nói chung. Đặc biệt, cầu Tân An mới đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết điểm nghẽn về giao thông trên 2 bờ Bắc - Nam sông Vàm Cỏ Tây của TP.Tân An.

Cầu Tân An mới được đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Long An nói riêng và miền Tây nói chung phát triển. ẢNH: B.B

Để cầu Tân An và 5 cầu trên tuyến QL N1 đưa vào khai thác hiện quả, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu các cơ quan quản lý, khai thác và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, quản lý duy tu, sửa chữa thường xuyên, khai thác hiệu quả công trình, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và vệ sinh môi trường.

Thứ trưởng Thọ cũng bày tỏ lòng tri ân sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản, lãnh đạo tỉnh Long An và các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát đã nỗ lực rất lớn để 6 công trình có thể hoàn thành với tiến độ “thần tốc”.