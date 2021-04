Long An: ‘miền đất hứa’ đón đầu xu hướng dịch chuyển tại TP.HCM

Đô thị vệ tinh Long An, giải bài toán quy hoạch đô thị tại TP.HCM

Theo kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành năm 2019 do TCTK công bố, dân số TP.HCM đạt gần 9 triệu người (con số thực tế tính đến thời điểm hiện nay đã hơn 10 triệu dân). TP.HCM là đại đô thị với tốc độ tăng trưởng dân số cao, bình quân 2,15%/năm (khoảng 170.000 người), gần bằng dân số của một quận có quy mô nhỏ ở khu vực TP.HCM. Việc tăng trưởng dân số cùng tốc độ đô thị hóa nhanh gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng cũng như chất lượng cuộc sống dân cư.

Để giải bài toán quy hoạch đô thị, TP.HCM đã thực hiện chính sách giãn dân ra các vùng lân cận, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với TP.HCM, tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị vệ tinh.

ĐT 830, trục chính kết nối từ huyện Đức Hòa qua Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước về cảng Long An

Theo CBRE Việt Nam, Long An, Bình Dương, Đồng Nai được xếp vào nhóm các thị trường giáp ranh thu hút các nhà phát triển bất động sản. Trong đó, Long An sở hữu nhiều lợi thế khi có diện tích giáp ranh TP.HCM có thể được xem là lớn nhất, quỹ đất còn nhiều, kết nối giao thông thuận tiện; nên được xem là “miền đất hứa” đón đầu xu thế giãn dân của TP.HCM. Chính lợi thế này đã tạo ra “sóng” đầu tư vào thị trường bất động sản Long An thời gian gần đây.

Theo Sở GTVT Long An, trong năm 2021, 11 tuyến đường huyết mạch kết nối Long An với TP.HCM đang được mở rộng, tổng kinh phí gần 30.000 tỉ đồng. Đây là những công trình đột phá, trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025, hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế Long An trong thời gian tới.

Long An sẽ tập trung đầu tư xây dựng 8 công trình giao thông giữ vị trí quan trọng trong việc kết nối từ các khu, cụm công nghiệp đến TP.HCM, cảng quốc tế Long An… với tổng số vốn đầu tư hơn 13.000 tỉ đồng; tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Hiện, Long An đang là “điểm đến” hấp dẫn cho dòng dịch chuyển công nghiệp tại TP.HCM sang các tỉnh lân cận.

Đánh giá thị trường BĐS Long An, các chuyên gia cho rằng, sở hữu vị trí thuận lợi, đặc biệt nên Long An là thị trường BĐS tiềm năng, được thúc đẩy bởi BĐS công nghiệp. Giá BĐS tại đây có thể sẽ tăng khoảng 5 - 10%, nhất là khi các yếu tố vĩ mô và vi mô ổn định hậu Covid-19 thì tầm giá này có thể đẩy lên cao hơn nữa.

Phát triển đô thị vệ tinh theo hướng xanh - thông minh

Về cốt lõi, việc xây dựng đô thị vệ tinh phải lấy con người làm trung tâm, phát triển dựa trên nhu cầu thực tế và lợi ích chung của cư dân. Trong đó, “xanh” và “thông minh” đang là xu hướng phát triển chung của các đô thị.

Các dự án nhà liền thổ xây sẵn ở Long An tập trung vào môi trường sống sạch, cảnh quan xanh, cùng với giá bán và chính sách thanh toán hấp dẫn; liên kết dễ dàng đến TP.HCM đang thu hút được nhiều sự chú ý từ người mua.

Nhà phố tại Taka Garden Riverside Homes được thiết kế hướng đến mục tiêu gắn kết con người với thiên nhiên, hình thành không gian sống tiện nghi và thư giãn cho cư dân

Trong đó, Taka Garden Riverside Homes - Khu dân cư thông minh tiêu chuẩn Nhật Bản tiên phong tại TP.Tân An được Cát Tường Group giới thiệu ra thị trường vào tháng 4 vừa qua đang là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư và người mua để ở. Tọa lạc tại trung tâm TP. Tân An, ngay các tuyến đường huyết mạch như: đường Vành đai ven sông, Quốc lộ 1A… từ dự án có thể di chuyển nhanh chóng đến TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Không chỉ đề cao tính hiện đại, Taka Garden Riverside Homes còn hướng đến môi trường sống trong lành và lối sống khỏe mạnh; với nhiều diện tích được dành để phát triển mảng xanh cùng các tiện ích gắn kết cộng đồng. Dự án “đánh trúng” nhu cầu về một không gian sống chất lượng, gần gũi thiên nhiên mà người dân thành thị đang mong đợi.

Dự kiến vào ngày 9.5 tới, Taka Garden Riverside Homes sẽ chính thức tổ chức mở bán, mang đến cơ hội đầu tư cho khách hàng với mức giá hợp lý chỉ trên 2 tỉ đồng, thanh toán từ 750 triệu (30% giá trị sản phẩm), chiết khấu 5%; được tặng thiết bị nhà ở thông minh Smarthome Lumi cơ bản. Ngoài ra, đối tác chiến lược ngân hàng Vietcombank cam kết cho vay từ 70~90% giá trị tài sản, thời gian vay lên đến 20 năm. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng ôtô Honda HR-V 2021, tủ lạnh thông minh Samsung, iPhone 12 Pro, TV Samsung 65inch, iPad Pro 2020… Với pháp lý hoàn thiện, sau khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng có thể nhận nhà ở ngay, công chứng ra sổ sớm.