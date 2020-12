Long An rộn ràng Giáng sinh với đại nhạc hội hoành tráng tại Cát Tường Phú Sinh

Dấu ấn đại nhạc hội “Giáng sinh - Xanh an lành”

Tối 24.12 vừa qua, khu đô thị Cát Tường Phú Sinh “chật cứng” cộng đồng cư dân đến tận hưởng bầu không khí bùng nổ tại đại nhạc hội đón Giáng sinh, mừng năm mới do chủ đầu tư Cát Tường Group tổ chức.

Đại nhạc hội được chủ đầu tư dồn nhiều tâm sức, chăm chút tới những chi tiết nhỏ nhất từ sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng đến dàn nghệ sĩ khách mời... Theo đó, sân khấu nhạc hội được dàn dựng khéo léo dựa trên sự kết hợp của những hình khối chữ nhật, tượng trưng cho sự tăng tiến và chuyển động không ngừng của cuộc sống. Hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư chỉn chu và bố trí đẹp mắt, góp phần làm thăng hoa các tiết mục biểu diễn cũng như cảm xúc người xem.

Chương trình còn được lên kịch bản đầy cuốn hút với những tiết mục biểu diễn bùng nổ, đa sắc màu. Mở đầu bằng màn vũ đạo dưới ánh sáng LED huyền ảo với chủ đề “Nhịp sống muôn màu” từ nhóm nhảy chuyên nghiệp 218 Dance Crew; nối tiếp là liên khúc đón xuân dành cho trẻ nhỏ do nhóm nhảy Joker Kids thể hiện; tiếp theo là hàng loạt ca khúc được trình diễn bởi dàn nghệ sĩ trẻ đình đám như: Bùi Công Nam, Duy Andy, Thái Ngân, Phát Hồ, Kiều Oanh... và gây bất ngờ với màn chốt hạ “đốt cháy” không khí đêm Giáng sinh là tiết mục nhạc điện tử sôi động EDM dưới sự dẫn dắt của DJ Nguyễn Nhạc.

“Gia đình tôi là một trong những cư dân đầu tiên tại Cát Tường Phú Sinh. Tôi đánh giá cao tâm huyết của chủ đầu tư khi đã mang đến một môi trường sống chất lượng, xanh và trong lành cho tất cả cư dân. Chưa kể, chủ đầu tư cũng vô cùng quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng cư dân, đại nhạc hội hoành tráng đêm nay là một ví dụ. Cả nhà tôi vô cùng háo hức và vui mừng khi được đón Giáng sinh cùng nhau trong không khí bùng nổ và sôi động như vậy”, chị Thái Hà (cư dân, 35 tuổi) chia sẻ.

Năm 2020 là một năm nhiều biến động, thách thức; do đó, với thông điệp xuyên suốt “Giáng sinh - Xanh an lành”, Cát Tường Group mong muốn gieo xuống những hạt giống xanh an lành đầu tiên cho năm mới 2021, gửi đến toàn bộ cư dân. Thêm nữa, màu xanh cũng chính là màu chủ đạo của dự án Cát Tường Phú Sinh, nơi mang đậm triết lý kiến tạo tuyệt tác thiên nhiên xanh mát với quỹ đất dành cho cảnh quan, hồ sinh thái và tiện ích sống lên đến 60% tổng diện tích quy hoạch, trở thành chốn an cư lý tưởng của cộng đồng cư dân.

Hơn cả một “đại nhạc hội”: Lời tri ân với mảnh đất khai sinh khởi nghiệp

Đại nhạc hội “Giáng sinh - Xanh an lành” được Cát Tường Group tổ chức hoành tráng trên mảnh đất Long An, nơi khai sinh lập nghiệp, gắn liền với lịch sử cả thập niên gây dựng thương hiệu của chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Long An là chiếc nôi đánh dấu sự ra đời của Cát Tường Group. Sau này, dù đã vươn cao, vươn xa đến các vùng đất khác; theo đuổi những dự án quy mô, đầu tư hàng chục triệu đô; nhưng chủ đầu tư vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn mảnh đất này. Bởi vậy, hơn cả một sự kiện âm nhạc đơn thuần, đại nhạc hội còn gửi gắm lời tri ân sâu sắc của Cát Tường Group đến với cư dân, nhà đầu tư và cộng đồng địa phương.

Cát Tường Phú Sinh thu hút hàng ngàn cư dân đến đón Giáng sinh trong không khí tưng bừng của đại nhạc hội

Không chỉ riêng Long An, lời tri ân của chủ đầu tư còn “theo chân” đại nhạc hội đến với Hậu Giang và Bình Phước, nơi tọa lạc dự án Cát Tường Western Pearl - “Dự án bất động sản đáng sống năm 2020” (giải thưởng từ VCCI), “Dự án bất động sản liền thổ tốt nhất Đông Nam Á 2020” (giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2020) và Cát Tường Phú Hưng - “Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu” (giải thưởng từ tạp chí Nhịp cầu Đầu tư).

Theo đó, trước Cát Tường Phú Sinh, đại nhạc hội đã diễn ra hoành tráng tại khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 (Hậu Giang) với chủ đề “Giáng sinh - Đỏ yêu thương”. Vẫn với những màn trình diễn âm thanh và ánh sáng đỉnh cao, sự kiện diễn ra ngày 20.12 vừa qua đã khuấy động nhịp sống, phủ sắc đỏ khắp Vị Thanh.

Ngày 31.12 này, đại nhạc hội sẽ tiếp tục đến với Cát Tường Phú Hưng (Bình Phước) mang thông điệp “Đêm xuân - Bừng đa sắc”, hứa hẹn bùng nổ hơn với màn đếm ngược đầy cảm xúc, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới.

“Đại nhạc hội còn thể hiện cam kết không ngừng đổi mới của Cát Tường Group, bất kỳ dự án nào, chỉ cần là của Cát Tường Group, thì từ chất lượng sản phẩm đến tiện ích nội khu đều phải hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Từ “Giáng sinh - Đỏ yêu thương” đến “Giáng sinh - Xanh an lành” và tiếp theo là “Đêm xuân - Bừng đa sắc”, Cát Tường Group đã dẫn truyền “Nhịp sống muôn màu” tới miền sông nước và cả vùng trung du trù phú, đánh dấu một năm mới đầy may mắn và thịnh vượng.