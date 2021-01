Mặn đột ngột vào sâu, miền Tây gấp rút ứng phó

Ngày 29.1, ông Trần Quang Trung, Phó chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía nam (Cục Đường thủy nội địa, Bộ GTVT), cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long về việc tạm ngừng lưu thông để đắp đập tạm ngăn mặn, trữ ngọt tại Km 01+070 kênh Nguyễn Tấn Thành (H.Châu Thành, Tiền Giang). Đây là tuyến kênh huyết mạch cho giao thông thủy, nối sông Tiền với 2 tỉnh Tiền Giang, Long An, mỗi ngày có hàng trăm sà lan, tàu thuyền lưu thông vận chuyển hàng hóa.

Trước mắt, chúng tôi đầu tư 135 tỉ đồng để xây dựng trạm bơm điều tiết nước trên kênh 3/2 thuộc địa bàn H.Trà Cú và 15 tỉ để tổ chức di dân vùng sạt lở ở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, H.Châu Thành và xã Đại Phước, H.Càng Long vào nơi ở an toàn; đồng thời cấp kinh phí xây dựng nhiều tuyến đê, kè ngăn xâm nhập mặn và sạt lở để bảo vệ cho hàng ngàn hộ dân ở các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành.

Việc triển khai đắp các đập tạm trên kênh Nguyễn Tấn Thành nhằm bảo vệ nước sinh hoạt cho khoảng 1,1 triệu dân; đồng thời đảm bảo ngăn mặn lấn vào nội đồng, bảo vệ cho khoảng 128.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của 2 tỉnh Long An và Tiền Giang. Theo dự kiến, đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành và các đập thép khác sẽ hợp long trước Tết Nguyên đán 2021, với kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết UBND tỉnh này đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, với cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 1. Theo ông Lâm, khi UBND tỉnh đã công bố rủi ro thiên tai thì có nghĩa từ đây, sở, ngành và các địa phương phải chủ động “vét hầu bao” ngân sách để phục vụ cho các hoạt động, biện pháp công trình và phi công trình để thực hiện ứng phó, khắc phục với “giặc mặn”.