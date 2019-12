Marketing hiệu quả với video trực tuyến

Video trực tuyến ngày càng chứng tỏ ưu thế vượt trội so với các hình thức khác xét về hiệu quả marketing.

85% lượng tìm kiếm tại Mỹ đến từ video

Có hơn 5,6 tỉ lượt xem video mỗi ngày trên YouTube, hơn 8 tỉ lượt xem video Facebook mỗi ngày, 82% khán giả Twitter xem nội dung video trên nền tảng này, và Snapchat đạt khoảng 10 tỉ lượt xem video mỗi ngày, theo Inc.com. Và theo Social Media Today, 65% người xem video 3 giây đầu sẽ xem ít nhất 10 giây, và 45% nhóm này sẽ xem tiếp 30 giây sau hoặc hơn. Những con số này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến marketing.

Video đạt nút vàng của Thanh Niên

4/5 người trẻ quyết định mua hàng từ video

Trên thực tế, các video ẩm thực trên kênh YouTube trải nghiệm Ngon TV của Báo Thanh Niên thu hút lượng người xem rất lớn. Qua các khảo sát về hiệu quả quảng bá, hầu hết các chủ quán đều cho biết lượng khách tăng vượt trội, có nơi tăng tới 4 lần trong vòng 1-2 tháng sau khi Ngon TV đăng tải video giới thiệu.

Video trực tuyến dần trở thành một trong những cách truyền thông chủ yếu của mạng xã hội và xu hướng xem video sẽ liên tục thay đổi. Như vậy, để đáp ứng nhu cầu cũng như thu hút người xem giữa biển thông tin, người làm marketing sẽ phải thay đổi hoặc sản xuất nội dung video đa dạng, bắt kịp xu hướng.

Kì vọng của khán giả

Video càng phổ biến thì chất lượng và số lượng video đều càng cần cải thiện. Điều này nghĩa là việc sản xuất video thường xuyên, định kì với nội dung chất lượng là vô cùng quan trọng.

Theo ghi nhận đến nay, ngày càng có nhiều khách hàng chọn video online Báo Thanh Niên để quảng bá sản phẩm, hình ảnh. Lí do dễ thấy nhất là Báo Thanh Niên có đội ngũ nhân lực thực hiện các video liên tục và chất lượng, hiểu rõ thị hiếu khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, chủ yếu sinh sống ở các đô thị lớn. Lựa chọn này đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho nhiều nhãn hàng lớn cũng như các doanh nghiệp nhỏ, với tỉ lệ mua hàng (conversion rate) tăng lên rõ rệt.

Chiến lược phát hành

Một trong những vấn đề đáng quan tâm là nên phát hành video trên mạng xã hội ở đâu và như thế nào. Nhiều người sẽ chọn chỉ đăng tải video lên YouTube và chia sẻ chéo lên những nền tảng xã hội khác. Hiện nay, mỗi mạng xã hội đều có thuật toán tăng hạng nội dung video đăng tải trực tiếp lên đó thay vì chỉ chia sẻ link liên kết từ các trang khác. Như vậy, việc sản xuất video phù hợp và đăng tải lên từng nền tảng sẽ đem về sự hiệu quả nhất có thể.

Báo Thanh Niên hiện đang thực hiện tối ưu hóa video cho từng nền tảng khác nhau và đã tạo ra hiệu quả rõ rệt. Chẳng hạn cùng một video quảng bá ẩm thực, khi phát trên nền tảng website video.thanhnien.vn sẽ có hình thức thể hiện riêng, khi phát trên các kênh YouTube Báo Thanh Niên, Ngon TV sẽ có cách thể hiện khác. Các video này cũng được chỉnh thành hình vuông hoặc khung hình đứng khi phát trên các Facebook page do Báo Thanh Niên quản lý.

Bằng cách này, với một video quảng bá cho doanh nghiệp, Báo Thanh Niên sẽ chạy trên nhiều nền tảng khác nhau để có thể tiếp cận được nhiều người nhất, với tác động mạnh mẽ nhất, mang lại hiệu quả lớn nhất cho doanh nghiệp.

Phân tích video và quản lí thương hiệu

Với nhiều video đăng tải trực tuyến, việc có thể phân tích được sản phẩm và thông tin sẽ khiến việc tiếp thị hiệu quả hơn.

Dữ liệu phân tích video mang đến số liệu về hành vi, nguồn, hay các yếu tố liên quan. Phản ứng người xem ra sao, họ nhấp vào xem bao nhiêu lần, số phút xem trung bình,... những thông tin cho biết khán giả bạn là ai, họ có quan tâm không, để có chiến lược hiệu quả hơn. Đấy chính là ưu thế vượt trội của việc quảng bá video trên các nền tảng số so với các hình thức truyền thống.

"You can't improve what you don't measure" (không thể cải thiện được những thứ mà bạn không thể đo đếm được), chiến lược gia về quản trị hàng đầu thế giới Peter Drucker đã đúc kết như vậy. Có nghĩa là, nếu bạn không đo đếm được, không có các số liệu cụ thể về các hoạt động của mình, thì bạn khó có thể đưa ra các giải pháp để cải thiện hoạt động đó. Các giải pháp video marketing trực tuyến đã khắc phục hoàn toàn được điều này. Mỗi một chiến dịch marketing được thực hiện, các số liệu thu về rất rõ ràng, đầy đủ, phục vụ đắc lực cho bài toán kinh doanh của doanh nghiệp.