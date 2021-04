Masan đạt gần 20.000 tỉ đồng doanh thu trong quý 1/2021

Ngày 29.4, Tập đoàn Masan (MSN) công bố Báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu thuần 19.977 tỉ đồng, tăng 13,3% so với mức 17.638 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Kết quả đó chủ yếu nhờ vào tăng trưởng hai chữ số ở mảng hàng tiêu dùng và thịt có thương hiệu; tăng trưởng doanh thu 178,2% của Công Masan High-Tech Materials (MHT). Như vậy Masan đã hoàn thành 21,7% mục tiêu doanh thu cả năm nay ở mức thấp (mục tiêu cả năm là 92.000 tỉ đồng).

Riêng lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của công ty hết quý 1/2021 là 187 tỉ đồng, hoàn thành 7,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay ở mức thấp là 2.500 tỉ đồng. Lợi nhuận dự kiến tăng trưởng nhanh hơn doanh thu, nhờ vào cải thiện lợi nhuận thương mại tại VinCommerce, biên lợi nhuận ổn định của ngành hàng tiêu dùng và lợi nhuận tăng từ thịt có thương hiệu, tài nguyên... Lợi nhuận trên tài sản cao hơn và vốn lưu động được cải thiện do tập đoàn có sự cải thiện lợi nhuận ở tất cả các mảng kinh doan. Đặc biệt là The CrownX, lợi nhuận trên tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty đã tăng lần lượt 100 và 500 điểm cơ bản lên 2% và 9%. Ngoài ra, các chỉ số đo lường vốn lưu động cũng đã được cải thiện trên tất cả các mảng kinh doanh trừ MHT, do đó, các khoản phải thu cao nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh trong kỳ...