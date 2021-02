Masan Group tăng trưởng gấp đôi doanh thu, bước đầu hoàn tất chuyển đổi nền tảng tiêu dùng bán lẻ

Kết thúc năm 2020, Masan Group (MSN) hoàn thành mục tiêu tài chính đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 77.218 tỉ đồng, tăng 106,7% so với mức 37.354 tỉ đồng năm 2019. Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông công ty đạt 265 tỉ đồng trong quý 4/2020 và 1.234 tỉ đồng trong năm 2020.

Tăng trưởng doanh thu ấn tượng được thúc đẩy bởi tăng trưởng nội tại ở mức hai chữ số ở mảng kinh doanh thịt (MML) và hàng tiêu dùng có thương hiệu (MCH) và việc hợp nhất các mảng kinh doanh mới sáp nhập.

Chủ tịch HĐQT Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang cho biết: “Nền tảng tiêu dùng bán lẻ The CrownX đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong quá trình chuyển đổi. Quý 4/2020, VinCommerce đã đạt mức EBITDA dương; trong khi đó, MCH tăng tưởng doanh thu gần 30% nhờ vào khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và thế mạnh xây dựng thương hiệu”.

Dây chuyền chề biến thịt tại tổ hợp MEATDeli Sài Gòn

Ông Quang khẳng định đây chỉ mới là điểm khởi đầu trên con đường xây dựng hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại, giúp đẩy mạnh tăng trưởng và mang đến các giá trị vượt trội. Năm 2021, Masan đặt mục tiêu chuyển đổi VCM từ điểm mua sắm thuần túy trở thành nền tảng Point of Life: phục vụ các nhu cầu thiết yếu, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm xuyên suốt từ online-to-offline. Nền tảng này cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chiếm hơn 50% chi tiêu tiêu dùng bao gồm hàng FMCG, thực phẩm tươi sống, các sản phẩm, dịch vụ tài chính, và các dịch vụ giá trị gia tăng. Đây chính là đích đến khi Masan quyết định mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ. “Từ nền tảng vững chắc đã được thiết lập, 2021 là năm bản lề để chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn này”, ông Quang nêu quyết tâm.

Dây chuyền nhà máy hiện đại của Masan High-Tech Materials tại Việt Nam

Kết quả nổi bật năm 2020 và mục tiêu tăng trưởng mạnh 2021

The CrownX (công ty nắm giữ lợi ích của MSN tại VinCommerce và Masan Consumer Holdings) vươn lên trở thành công ty kinh doanh trong lĩnh vực tiêu dùng đứng thứ 2 về doanh thu tại VN với 54.277 tỉ đồng (xấp xỉ 2,5 tỉ USD).

Quý 4/2020, VinCommerce (“VCM”) đạt EBITDA dương 0,2% với lợi nhuận 16 tỉ đồng, hoàn tất giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi. Biên EBITDA của VCM liên tục được cải thiện. Trong quý 4/2020, các siêu thị mini VinMart+ và siêu thị VinMart đạt biên EBITDA dương lần lượt là 4,1% và 2,8% trên cơ sở so sánh tương đương. Doanh thu/m2 của VinMart+ tăng trưởng hai chữ số, đạt mức 10,7% vào năm 2020, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ năm 2021.

Masan Consumer Holdings (“MCH”) đánh dấu cột mốc quan trọng: doanh thu thuần lần đầu tiên đạt mức 1 tỉ USD vào năm 2020. Doanh thu thuần và EBITDA tăng trưởng lần lượt 27,2% và 22,4% so với năm 2019. Còn Masan MEATLife (“MML”) tăng tốc hướng đến tầm nhìn trở thành công ty theo mô hình FMCG: Doanh thu thuần mảng thịt tích hợp đạt 100 triệu USD (2.378 tỉ đồng). Đóng góp của mảng kinh doanh này vào doanh thu thuần hợp nhất tăng gấp 5 lần, từ mức 3% trong năm 2019 lên 15% trong năm 2020. Quý 4/2020, MML đầu tư góp vốn 51% và tích hợp thành công 3F VIET, công ty cung cấp sản phẩm thịt gia cầm có thương hiệu hàng đầu ở thị trường nội địa. Đây là thương vụ sáp nhập nằm trong chiến lược mở rộng danh mục kinh doanh đạm động vật của MML nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đạm động vật đa dạng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Masan High-Tech Materials (“MHT”) và Techcombank (“TCB”) đều tăng trưởng lợi nhuận cao.

Hàng hóa tại VinMart và VinMart+ đáp ứng tiêu chí tươi ngon thượng hạng

Dự báo kết quả tài chính năm 2021, doanh thu của MSN sẽ tăng trưởng từ 20 - 40% do tăng trưởng mạnh mẽ của The CrownX, mảng kinh doanh thịt tăng tốc, dự kiến đóng góp từ 20 - 40% doanh thu của MML và hợp nhất nền tảng H.C.Starcks và Mitsubishi Materials Corporation với giá cả hàng hóa được cải thiện. MSN đặt mục tiêu biên EBITDA từ 15 - 20% và biên lợi nhuận thuần từ 3 - 5%. The CrownX với VCM, MCH dự kiến tăng 15 - 20%, còn MML sẽ tăng trưởng từ 25 - 50% nhờ mảng kinh doanh thịt tiếp tục mở rộng quy mô. Với MHT sẽ tăng trưởng từ 50 - 100% từ việc sáp nhập HCS và triển vọng thị trường hàng hóa dần khởi sắc.