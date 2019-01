Masan lợi nhuận sau thuế 2018 đạt kỷ lục 5.622 tỉ đồng, tăng trưởng 57,1%

Trong đó: lợi nhuận thuần sau thuế từ “core” phân bổ cho cổ đông đạt 3.478 tỉ đồng (tăng 57,1%), biên lợi nhuận tăng 322 điểm thành 9,1%.

Tháng 12.2018, Masan giới thiệu ra thị trường Hà Nội thương hiệu “Meat Deli” theo tiêu chuẩn công nghệ châu Âu và TCVN12429-1:2018 về thịt mát, hoàn thành khâu mấu chốt của chuỗi tích hợp giá trị 3F (từ trang trại đến bàn ăn), là nền tảng giúp cho Masan Nutri-Science (“MNS”) trở thành một công ty hàng tiêu dùng (FMCG).

Masan tin rằng thị trường tiêu dùng thịt heo nội địa 10,2 tỉ USD sẽ là động lực tăng trưởng chính của MNS trong dài hạn. Năm 2019, Masan kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục mạnh ở tất cả các mảng kinh doanh, với doanh thu thuần ước tính tăng 18-30% và lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông tăng 44-58%.

“Với kết quả kinh doanh này, MSN đã hoàn thành xuất sắc năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chiến lược trọng tâm của Masan đang khởi động đà tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm kế tiếp. Masan Consumer sẽ tiếp tục chiến lược “cao cấp hóa” bằng cách mở rộng danh mục sản phẩm bằng các sản phẩm cao cấp, cho phép đà tăng trưởng 20% mỗi năm. Với việc tung nhãn hiệu Meat Deli - sản phẩm thịt sạch và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, Masan Nutri-Science đặt mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu thị trường thịt heo trị giá 10,2 tỉ USD: cơ hội tăng trưởng cao với biên lợi nhuận của ngành hàng tiêu dùng", ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Masan Group chia sẻ và cho biết thêm: "Masan Resources sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ cao để trở thành nhà sản xuất hóa chất vonfram và kim loại công nghiệp cao. Techcombank sẽ tập trung vào phục vụ đời sống tài chính của 100 triệu người Việt Nam, tối đa hóa nguồn thu nhập từ phí thông qua các dịch vụ tài chính ngân hàng. Kết quả đạt được của các chiến lược trọng tâm nhằm thỏa mãn tối đa các nhu cầu chi tiêu hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam”.

Trong số lợi nhuận kỷ lục mà MSN đạt được, lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông năm 2018 tăng 58,5% thành 4.916 tỉ đồng do thu nhập một lần từ việc “giả định” bán một phần tỷ lệ sở hữu trong Techcombank trong nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận thuần sau thuế từ “core” trong năm 2018 phân bổ cho cổ đông đạt 3.478 tỉ đồng, tăng 57,1% so với 2.213 tỉ đồng năm 2017, biên lợi nhuận tăng 9,1% từ 5,9% cùng kỳ năm 2017. Trong số lợi nhuận kỷ lục mà MSN đạt được, lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông năm 2018 tăng 58,5% thành 4.916 tỉ đồng do thu nhập một lần từ việc “giả định” bán một phần tỷ lệ sở hữu trong Techcombank trong nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận thuần sau thuế từ “core” trong năm 2018 phân bổ cho cổ đông đạt 3.478 tỉ đồng, tăng 57,1% so với 2.213 tỉ đồng năm 2017, biên lợi nhuận tăng 9,1% từ 5,9% cùng kỳ năm 2017.

Trong số đó, Masan Consumer Holdings (“MCH”) dẫn đầu tăng trưởng của tập đoàn, với doanh thu tăng 28,2% và biên EBITDA đạt 24,0% - tăng 365 điểm so với năm 2017. Lợi nhuận tăng trưởng mạnh do chi phí hoạt động và quản lý bán hàng (SG&A) giảm 257 điểm, chi phí lãi vay giảm 16,4%. Lợi nhuận từ “core” trong quý 4/2018 phân bổ cho cổ đông tăng 17,5% lên 1.149 tỉ đồng so với 978 tỉ đồng quý 4/2017, biên lợi nhuận quý 4/2018 đat 9,9%.

Báo cáo tài chính cũng công bố doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 đạt 38.188 tỉ đồng, tăng 1,5% so với năm 2017. Nếu không bao gồm doanh thu của MNS, doanh thu thuần hợp nhất tăng 27,9% so với năm 2017; doanh thu MCH tăng 28,2%; doanh thu MSR tăng 27,0%; doanh thu MNS giảm 25,2% do hộ chăn nuôi heo tái đàn chậm hơn dự kiến.

Phân tích chi tiết cho thấy doanh thu từ sản phẩm cao cấp ngành hàng gia vị tăng trưởng khoảng 40% năm 2018, đóng góp 10% tổng doanh thu ngành hàng. Còn ở sản phẩm cao cấp ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng trưởng khoảng 50%, đóng góp khoảng 40% doanh thu ngành hàng. Ngành hàng đồ uống doanh thu thuần tăng 55,8% trong quý 4/2018 và tăng 36,4% trong 2018 so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nước tăng lực đóng vai trò chủ đạo, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ 2017 với thương hiệu nước tăng lực Wake-Up 247 tăng mạnh, với số điểm bán tăng từ 75 nghìn điểm cuối năm 2017 lên 160 nghìn điểm vào cuối năm 2018; cà phê hòa tan: quý 4/2018 đạt 643 tỉ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2017 và tăng 11,5% cho cả năm.

Ở mảng thịt chế biến doanh thu thuần quý 4/2018 tăng 24,5% nhưng cả năm 2018 giảm 4,8%. Sản phẩm đầu tiên hợp tác sản xuất với đối tác Jin-ju - xúc xích cao cấp “Ponnie” - được tung ra vào quý 4/2018 với doanh số khả quan. Masan sẽ tiếp tục tung những sản phẩm thịt chế biến mới trong 2019 để đáp ứng nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam. Ở mảng thịt chế biến doanh thu thuần quý 4/2018 tăng 24,5% nhưng cả năm 2018 giảm 4,8%. Sản phẩm đầu tiên hợp tác sản xuất với đối tác Jin-ju - xúc xích cao cấp “Ponnie” - được tung ra vào quý 4/2018 với doanh số khả quan. Masan sẽ tiếp tục tung những sản phẩm thịt chế biến mới trong 2019 để đáp ứng nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam.

Bắt đầu hành trình trở thành công ty FMCG bằng thương hiệu “Meat Deli” nhằm thỏa mãn nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu dùng cho sản phẩm thịt sạch và an toàn sức khỏe. Meat Deli được chế biến và đóng gói tại Hà Nam với dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn BRC (hàng đầu thế giới về vệ sinh an toàn thực phẩm), được bày bán tại cửa hàng thịt Meat Deli - vận hành bởi MNS, và chuỗi siêu thị Vinmart ở Hà Nội, dự kiến sẽ mở rộng kênh phân phối để đạt mục tiêu 5 - 10% thị phần Hà Nội đến cuối năm 2019.