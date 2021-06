Masteri Centre Point khuấy đảo thị trường với giải pháp ‘Nhà đổi Nhà’

Thời gian 5 - 7 năm trước đây, quận 9 (cũ) nay thuộc thành phố mới Thủ Đức chưa phải là cái tên thường được nhắc đến khi nói về những dự án bất động sản cao cấp bởi nhiều lý do như: Quy mô đầu tư hạ tầng, chính sách phê duyệt quy hoạch, sự đổ bộ và mức đầu tư của các tập đoàn nước ngoài vào khu vực này thì vài năm trở lại đây, sự “thay da đổi thịt” của quận 9 đang thấy rõ từng ngày về mọi mặt. Đặc biệt sau khi sáp nhập 3 quận phía Đông (quận 9, quận 2, quận Thủ Đức), “dáng hình” của một thành phố Thủ Đức năng động và hiện đại ngày càng rõ nét.

Home for Home - Giải pháp lấy “Nhà cũ đổi nhà mới” lay chuyển thị trường

Thực trạng các chung cư cũ dần xuống cấp tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đang là thách thức cho quy hoạch chung của thành phố và là vấn đề bức thiết của nhiều hộ gia đình trong quá trình nâng cấp nơi ở hiện tại. Với mong muốn cải thiện không gian sống theo kịp nhịp độ phát triển của đất nước cũng như tháo gỡ những nỗi lo về tài chính, Masterise Homes đã hợp tác cùng Ngân hàng Techcombank để đem đến giải pháp Home for Home vượt trội. Giải pháp này được xây dựng nhằm hỗ trợ các gia đình Việt dễ dàng và nhanh chóng chuyển sang sinh sống tại các dự án cao cấp bậc nhất Việt Nam, được phát triển bởi Masterise Homes.

Giải pháp Home for Home - Nhà đổi Nhà của Masterise Homes gây tiếng vang lớn khi ra mắt vào tháng 5.2021

Masterise Homes tin rằng, đã đến lúc nâng tầm cuộc sống của người Việt lên chuẩn quốc tế. Với giải pháp Home for Home, khách hàng Masteri Centre Point có thể sở hữu một căn hộ sang trọng với tiêu chuẩn sống quốc tế ngay tại tâm điểm thành phố mới Thủ Đức chỉ với số tiền tiết kiệm là 50 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng sẽ không phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đến khi nhận căn hộ mới.

Thông qua giải pháp Nhà đổi Nhà - Home for Home, Masteri Centre Point là một trong số ít các dự án tại Việt Nam tiên phong trong việc giải quyết nỗi lo về tài chính, thay đổi diện mạo bất động sản của Việt Nam nói chung và của các thành phố lớn nói riêng, góp phần tạo nên các giá trị bền vững cho thị trường bất động sản trong nước cũng như khu Đông thành phố. Ngoài ra, Home for Home được xem là con đường ngắn và nhanh nhất để cư dân có những trải nghiệm sống xứng tầm bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới.

“Nấc thang” mới về chất lượng sống tại Masteri Centre Point

Đại diện Masteri Centre Point - ông Gibran Bukhari, Giám đốc khối kinh doanh Masterise Homes cho biết: “Bên cạnh việc tìm kiếm một không gian sống sang trọng, an ninh và tiện lợi, khách hàng còn tìm kiếm sự an toàn trong việc đầu tư vào một thương hiệu đáng tin cậy. Vì thế mà ngay từ những viên gạch đầu tiên, Masteri Centre Point luôn đảm bảo chất lượng của dự án nhằm mang tới một sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế”.

Masteri Centre Point mang đến những trải nghiệm đáng giá cho mỗi gia đình với không gian sống đẳng cấp, hài hòa cùng thiên nhiên dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu sống sang của khách hàng

Với thiết kế mang tính đột phá, Masteri Centre Point đã kết hợp với các đối tác danh tiếng trên thị trường quốc tế. Để có thể tạo nên hệ thống cảnh quan sinh động, nhà phát triển dự án đã tận dụng từng mảng không gian sao cho mỗi phân khu đều tạo nên một khu vườn nhỏ riêng tư giúp tái tạo năng lượng, đồng thời cũng mang đến những trải nghiệm đáng giá cho mỗi gia đình tại Masteri Centre Point.

Tại Masteri Centre Point, cư dân có thể trải nghiệm mọi tiện ích 5 sao như hồ bơi phi thuyền chuẩn Olympic, thác tràn Jacuzzi Spa giúp thư giãn, các khu tập luyện thể thao và giải trí cùng hệ thống sân chơi sáng tạo với mô hình đại dương, dãy núi, đồi cát dành cho trẻ em. Dự án hứa hẹn sẽ thiết lập phong cách sống mới tại “trái tim” của đô thị sáng tạo phía Đông thuộc thành phố mới Thủ Đức.

Với sự am hiểu về thị trường cũng như sự thấu hiểu mọi nhu cầu sống sang của khách hàng, nhà phát triển Masterise Homes đã trở thành đơn vị dẫn đầu mang đến những giải pháp hoàn hảo, những dự án đẳng cấp quốc tế - nơi cung cấp giá trị sống bền vững. Với giải pháp Nhà đổi Nhà - Home for Home, dự án Masteri Centre Point do Masterise Homes phát triển sẽ là cầu nối để dân cư tại các khu chung cư cũ dễ dàng tận hưởng cuộc sống đẳng cấp với gói tài chính thảnh thơi.