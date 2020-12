Masteri Centre Point trở thành tâm điểm thành phố mới

Masteri Centre Point không nằm ngoài dòng chảy phát triển của khu Đông khi sở hữu vị trí tuyệt đẹp ngay trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park giữa lòng quận 9.

Khám phá tâm điểm thành phố mới Thủ Đức

Sau sự kiện ra mắt diễn ra vào quý 3.2020, Masterise Homes mong muốn mang đến những trải nghiệm sâu sắc hơn về dự án Masteri Centre Point cho khách hàng nên đã trở lại với sự kiện “The New City - The New Centre Point”. Sự kiện này không chỉ tiếp lửa cho đội ngũ nhân viên của Masterise Homes trong thời gian tới mà còn giúp truyền tải thông điệp của nhà phát triển đến gần hơn với cộng đồng dân cư tương lai - những người sẽ góp phần làm nên TP.Thủ Đức đầy tiềm năng và sôi động. Đây cũng là sự kiện khép lại một năm với nhiều dấu ấn và nhiều thành tựu của Masteri Centre Point, đồng thời cũng là lúc để nhìn thấy một diện mạo mới của khu Đông.

Masterise Homes trở lại với sự kiện “The New City - The New Centre Point”

Tại sự kiện, ông Gibran Bukhari, giám đốc khối kinh doanh Masterise Homes chia sẻ, “Chúng tôi nỗ lực phát triển dự án Masteri Centre Point với mong muốn tạo ra một không gian sống đẳng cấp, tiện nghi, phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt của cư dân tại TP.Thủ Đức mới được thành lập. Dự án sẽ trở thành tổ ấm lý tưởng cho cộng đồng dân cư văn minh tại khu công nghệ cao, nơi được kỳ vọng sẽ sớm trở thành “Thung lũng Silicon Việt Nam” và cũng là nơi sở hữu những giá trị thanh khoản gia tăng theo thời gian”.

Thông qua sự kiện lần này Masterise Homes cũng thông tin đến khách hàng về gói hỗ trợ tài chính bao gồm như miễn lãi suất trong vòng 30 tháng đầu tiên và miễn phí quản lý căn hộ trong 5 năm liên tiếp cho toàn bộ khách hàng chọn an cư tại Masteri Centre Point. Bên cạnh đó, Masterise Homes cũng áp dụng công nghệ Sales App hiện đại, dùng phần mềm trực tuyến với các phương thức xác nhận giao dịch điện tử nhanh chóng, tiện lợi ngay trong sự kiện.

Vị trí vàng - nhân đôi giá trị của dự án

Với vị thế hàng đầu và định hướng phong cách sống, Masterise Homes đã chọn đầu tư vào trung tâm sáng tạo quận 9. Nơi hạ tầng được chú trọng, với tính kết nối cao chính là điểm nổi bật mang đến “cú bật” lớn cho toàn dự án.

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc khối kinh doanh Masterise Homes chia sẻ về những lợi thế tiềm năng của dự án

Chỉ trong vài năm tới sẽ có hàng loạt dự án giao thông được triển khai và sớm hoàn thiện như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kết nối quận 1, quận 9, hay tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành Đai 3… Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành cũng đã được phê duyệt đầu tư và khởi công, là tâm điểm kết nối của vùng nội đô và các tỉnh thành trên cả nước, tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của quận 9. Với những điểm mạnh rõ ràng, quận 9 hoàn toàn có đủ tiềm lực để được xếp vào hàng ngũ các CBD (Central Business District) - “quận thương mại trung tâm” mới của TP.HCM.

Theo các chuyên gia bất động sản, sau thông tin TP.Thủ Đức được thành lập giá đất khu vực này sẽ tăng lên nhanh chóng. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho những khách hàng chọn quận 9 là nơi an cư.

Sức sống mới của trung tâm công nghệ cao

Nhờ vào những thế mạnh vượt trội về vị trí sinh lời, tính thanh khoản cao, cùng chất lượng dự án được đảm bảo, Masteri Centre Point với định hướng xây dựng một khu compound (khép kín) với đầy đủ tiện ích xứng tầm. Cộng đồng dân cư khép kín của dự án sẽ được thừa hưởng tiện ích chung từ đại đô thị như công viên xanh 36 ha, biển hồ nhân tạo, toà nhà văn phòng 45 tầng, đại lộ mua sắm Manhattan, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bến du thuyền The Manhattan Glory, hệ thống trường Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec cùng các tiện ích chuẩn 5 sao bên trong nội khu của dự án. Dự kiến dự án sẽ hoàn tất vào quý 4.2022, cùng lúc với chiến lược quy hoạch TP.Thủ Đức hoàn tất.

Hơn 800 khách hàng đã tham dự sự kiện của Masteri Centre Point

Đi cùng triết lý kinh doanh “Khách hàng là trọng tâm” của tập đoàn, Masterise Homes không ngừng kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp mang tính biểu tượng, áp dụng nền tảng công nghệ tiên tiến và hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới. Trong đó có thể kể đến Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Millennium… Masterise Homes cũng vừa giới thiệu ra thị trường các dự án mới như Masteri Centre Point (quận 9), LUMIÈRE riverside (quận 2) và Masteri Waterfront (Hà Nội).