Mất 4 ngày để kiểm kê kho hàng lậu doanh thu 650 tỉ đồng ở Lào Cai

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban 138) và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) diễn ra sáng nay, 23.7, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, đã báo cáo thêm 1 số thông tin về vụ đột kích kho hàng lậu cực lớn tại trung tâm TP. Lào Cai nửa tháng trước. Vụ đột kích do lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, sao kê do phía ngân hàng cung cấp cho cơ quan an ninh cộng dồn tới thời điểm kiểm tra của nhóm đối tượng này là hơn 649 tỉ đồng, chỉ trong chưa đầy 2 năm vừa qua. “Đây là vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả thông qua thương mại điện tử lớn nhất từ trước tới nay mà quản lý thị trường cùng các lực lượng chức năng phát hiện ra và xử lý thành công. Đáng chú ý, địa điểm phát hiện nằm ở 1 tỉnh biên giới chứ không phải tại các thành phố lớn”, ông Linh cho biết.

Phát biểu khai mạc trước đó, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá, tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa, biến chất.

Trong khi đó, báo cáo về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban 389 cho hay, trong 6 tháng qua, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 75.264 vụ vi phạm (giảm 12% so với cùng kỳ 2019), thu nộp ngân sách nhà nước 11.291 tỉ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ 2019), khởi tố 1.128 vụ (giảm 14% so với cùng kỳ) và 1.346 đối tượng (giảm 13% so với cùng kỳ 2019).